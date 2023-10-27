Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине „не победить на поле боя“

В интервью венгерскому государственному радио, которое Орбан дал в Брюсселе, куда приехал на саммит ЕС, он сказал, что стратегия, которой ЕС придерживался в отношении войны в Украине, „провалилась“.

„Сегодня все знают, но не осмеливаются сказать об этом вслух, что эта стратегия провалилась. Очевидно, что это не сработает. Украинцы не победят на поле боя“, — сказал он, добавив, что необходимо разработать „план Б“. Пока же, заявил Орбан, он не видит причины тратить деньги венгерских налогоплательщиков на помощь Украине.

По словам премьер-министра Венгрии, на саммите ЕС „шла битва“ из-за выделения финансирования на оказание помощи Украине и предложенные властями Евросоюза варианты его страну не устроили.

В рамках бюджетной корректировки, напоминает Reuters, власти ЕС предложили странам-членам внести дополнительные взносы, чтобы предоставить Украине помощь на 50 миллиардов евро и потратить еще 15 миллиардов евро на миграцию. Другое предложение предусматривало выделение 20 миллиардов евро на военную помощь Украине.

По словам Орбана, нужно разработать „план Б“ по Украине, оценить затраты на него и только после этого обсуждать, как распределять их между странами-членами ЕС.

23 октября министры иностранных дел стран-членов ЕС из-за позиции Венгрии не смогли одобрить выделение Украине транша военной помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

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