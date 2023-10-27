Майк Тайсон окончательно завершил карьеру в боксе

„Он [Тайсон] больше не собирается проводить бои. Майк окончательно завершил карьеру“, — сказал собеседник агентства.

Ранее российский боец Федор Емельяненко говорил о желании провести боксерский поединок с Тайсоном, даже велись переговоры, но 57-летний американец в итоге отказался, пишет РБК.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, бой завершился вничью раздельным решением судей.

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