Парламент Латвии одобрил закон о конфискации автомобилей с российскими номерами и передаче их Украине

Законопроект предусматривает, что российский автомобиль необходимо будет поставить на учет или вывезти из Латвии в течение трех месяцев после вступления закона в силу. За нарушение нормы будет грозить штраф, сообщают на сайте латвийского сейма.

Если власти установят, что автомобиль использовался после истечения этого срока, то его конфискуют. Транспортные средства планируют передавать Украине. При этом владельцам автомобилей с российскими номерами разрешат один раз транзитом проехать через Латвию. Перед въездом россиянам необходимо будет предоставить информацию в Дирекцию безопасности дорожного движения. На транзит выделят 24 часа. Если законопроект примут окончательно (после второго чтения), то он в вступит в силу 15 ноября. Ограничения не коснутся автомобилей дипломатических и консульских служб России. Граничащие с Россией страны ЕС и Норвегия закрыли въезд на российских автомобилях в сентябре — после того, как 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, как применять санкции.

В первой редакции они включали в себя конфискацию также личных вещей въезжающих на территорию стран ЕС россиян, но позже формулировки изменили, заявив, под запрет попадают именно автомобили. 16 октября Латвия закрыла два из четырех КПП в Виентули и Педедзе на границе с Россией. КПП в Виентули был единственным местом, где российские власти разрешили украинцам пересекать российскую границу из третьих стран по земле.

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