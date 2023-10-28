Консультант по детскому сну: Большой процент разводов приходится на первый год жизни с ребенком(4)
Почему исправить детский сон бывает очень сложно, и даже педиатры не всегда могут помочь? И правда ли, что лучше не ждать, когда ребенок сам откажется от укачиваний для засыпания? Сколько стоит консультация специалиста по детскому сну и как часто такую услугу выбирают жители Эстонии? RusDelfi поговорил с Елизаветой Новоселовой, сертифицированным консультантом Института Семейного Сна.
„Семьи начинают жить, а не выживать в условиях постоянного недосыпа и усталости“
„В профессию консультанта по детскому сну пришла случайно, — рассказывает Елизавета. — До декрета я работала в детском саду, мне все нравилось, но хотелось масштабировать свою личность. Я искала профессию мечты, которая обязательно должна быть связана с детьми. Хотелось помогать другим женщинам, но не понимала как я могу это делать“.
Специалист вспоминает, что в то время подруга обучала своего ребенка навыку засыпать без помощи. „Я стала искать информацию об этом и нашла свой прекрасный Институт Семейного Сна. Разобралась в теме детского сна и помогла своим детям избавиться от привычки засыпать со мной. Влюбилась в эту профессию, и до сих пор меня эта любовь не отпускает. Надеюсь, что до самой старости буду помогать семьям улучшать сон“.
Сон — это одна из основных потребностей человека, считает Елизавета. „Без сна, еды и воды не выжить. А сон с пробуждениями каждый час в течение нескольких месяцев или лет — это не про здоровый сон. Такой ритм жизни может привести к депрессии, как минимум“, — размышляет специалист.