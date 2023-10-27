„Кинжал“ в спину. Как Россия закупает западные комплектующие для оружия у западных стран в обход санкций

Гиперзвуковой ракетный комплекс „Кинжал“, созданный на основе „Искандера“ и, как утверждается, „не имеющий мировых аналогов“ — впервые был презентован Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию РФ 2018 года. За время войны „Кинжал“ применялся несколько раз — в частности, ракетой была разрушена база отдыха под Одессой.

„Кинжалы“, как и „Искандеры“ производит „Конструкторское бюро машиностроения“ из Коломны под Москвой.

В „Кинжалах“ используются микросхемы из США от производителей Texas Instruments, Analog Devices и Altera. Их ввозит ООО „ЕТС Электроникс“ из Москвы через китайскую ETC Electronics Limited. „ЕТС Электроникс“ участвовала в форуме „Армия-2022“, где получила диплом от министра обороны РФ Сергея Шойгу — однако эта компания пока не находится под санкциями Евросоюза.

Используемые в производстве „Кинжалов“ камеры тепла и холода Espec компания получает от ООО „Остек-Тест“ (Москва), которая, в свою очередь, даже во время войны импортировала камеры из Польши, у компании Intertrans Sp. z o.o..

Также много комплектующих приходит из Германии. Токарные станки поставляет ООО „KEB-Рус“ от немецкой компании KEB. Ружейные сверла и другие инструменты Sandvik поставляет IR-Logistik GMBH из Берлина. Катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов — Advantek Gmbh.

Кроме того, называются поставщики и из других европейских стран. В их числе — Литва (UAB Breitto, UAB CUST LT), Латвия (Hermis Ekspo SIA), Польша (Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o.), Бельгия (Groupe D’Investissement Financier SA), Великобритания (Aberlink Ltd).

Директор корпорации, производящей „Кинжалы“ — Сергей Питиков. По данным The Insider, дочь и внуки Питикова живут в Швеции, его дочь Майя купила там дом за полмиллиона евро. В разговоре с изданием она заявила, что „путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну“, но отказалась комментировать вопросы, связанные с ее отцом.