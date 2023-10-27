„Кинжал“ в спину. Как Россия закупает западные комплектующие для оружия у западных стран в обход санкций(8)
Российские производители оружия, использующегося в Украине, до сих пор в обход санкций закупают в Европе и США комплектующие в обход санкций, сообщает СПЕКТР. Об этом сообщается в расследованиях The Insider и „Важных историй“.
Гиперзвуковой ракетный комплекс „Кинжал“, созданный на основе „Искандера“ и, как утверждается, „не имеющий мировых аналогов“ — впервые был презентован Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию РФ 2018 года. За время войны „Кинжал“ применялся несколько раз — в частности, ракетой была разрушена база отдыха под Одессой.
„Кинжалы“, как и „Искандеры“ производит „Конструкторское бюро машиностроения“ из Коломны под Москвой.
В „Кинжалах“ используются микросхемы из США от производителей Texas Instruments, Analog Devices и Altera. Их ввозит ООО „ЕТС Электроникс“ из Москвы через китайскую ETC Electronics Limited. „ЕТС Электроникс“ участвовала в форуме „Армия-2022“, где получила диплом от министра обороны РФ Сергея Шойгу — однако эта компания пока не находится под санкциями Евросоюза.
Используемые в производстве „Кинжалов“ камеры тепла и холода Espec компания получает от ООО „Остек-Тест“ (Москва), которая, в свою очередь, даже во время войны импортировала камеры из Польши, у компании Intertrans Sp. z o.o..
Также много комплектующих приходит из Германии. Токарные станки поставляет ООО „KEB-Рус“ от немецкой компании KEB. Ружейные сверла и другие инструменты Sandvik поставляет IR-Logistik GMBH из Берлина. Катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов — Advantek Gmbh.
Кроме того, называются поставщики и из других европейских стран. В их числе — Литва (UAB Breitto, UAB CUST LT), Латвия (Hermis Ekspo SIA), Польша (Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o.), Бельгия (Groupe D’Investissement Financier SA), Великобритания (Aberlink Ltd).
Директор корпорации, производящей „Кинжалы“ — Сергей Питиков. По данным The Insider, дочь и внуки Питикова живут в Швеции, его дочь Майя купила там дом за полмиллиона евро. В разговоре с изданием она заявила, что „путинский режим ведет преступную, кровавую, бессмысленную войну“, но отказалась комментировать вопросы, связанные с ее отцом.
Другая смертоносная ракета, часто используемая в Украине — „Калибр“. Системы самонаведения для „Калибров“ поставляет российская компания „Радар ММС“. Компания находится под санкциями США с прошлого лета — однако до сих пор может импортировать микросхемы из этой страны. Один из их подрядчиков — компания „Инкотех“.
Также „Инкотех“ поставляет комплектующие для компании „Котлин-новатор“, производящей авионику и входящей в холдинг „Ленинец“, который принадлежит семье Турчаков.
Еще один подрядчик „Инкотеха“ НТЦ РЭБ производит комплексы радиоэлектронной борьбы „Поле-21“.
Еще один — Центральное конструкторское бюро аппаратостроения — производит радиолокационные комплексы для зенитного ркаетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“.
„Инкотех“ предлагает комплектующие американских компаний Analog Devices, Marvell Technology, Texas Instruments, Xilinx, Holt Integrated Circuits и др.. Ввозит он их не самостоятельно, а через посредников — например, компанию „Ай Кью Компонентс“, которая через владельца Алену Луговцову аффилирована с „Котлин-новатором“, а через директора Максима Ванюгина — с тем же „Инкотехом“. Еще один посредник „Инкотеха“ — компания „Трэк“.
Также „Важные истории“ ранее писали про завоз в обход санкций чипов, деталей для беспилотников „Ланцет“ и „Орлан“, а также — комплектующих для компаний „Ростеха“.
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