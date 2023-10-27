Ветеринары обнаружили у двух обитателей Таллиннского зоопарка серьезные проблемы со здоровьем(2)
На этой неделе 14-летний самец гиены Пауль-Кантер и 15-летний корсак Рудис из Таллиннского зоопарка прошли медицинский осмотр, и им обоим пришлось назначить лечение, пишет Lemmikloom.
У гиены обнаружили новообразования в кишечнике, утолщение кишечной стенки в нескольких местах и увеличенние лимфатических узлов, что делает хирургическое лечение неэффективным. Поэтому животному назначено симптоматическое лечение в соответствии с имеющимися проблемами.
У корсака обнаружили повреждения в почках. Он получает поддерживающее лечение, направленное на улучшение функции почек.
Зоопарк благодарит докторов Ингрид Ханг и Марлеэн Эмили Вилдерсон, ветеринарных врачей ветклиники NordicVet, которые проводили ультразвуковое обследование.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.