Звери
27.10.2023, 10:35

Ветеринары обнаружили у двух обитателей Таллиннского зоопарка серьезные проблемы со здоровьем

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Гиена Пауль-Кантер
Гиена Пауль-Кантер
ФОТО: Jelena Semjonova | Tallinna loomaaed

На этой неделе 14-летний самец гиены Пауль-Кантер и 15-летний корсак Рудис из Таллиннского зоопарка прошли медицинский осмотр, и им обоим пришлось назначить лечение, пишет Lemmikloom.

У гиены обнаружили новообразования в кишечнике, утолщение кишечной стенки в нескольких местах и увеличенние лимфатических узлов, что делает хирургическое лечение неэффективным. Поэтому животному назначено симптоматическое лечение в соответствии с имеющимися проблемами.

У корсака обнаружили повреждения в почках. Он получает поддерживающее лечение, направленное на улучшение функции почек.

Зоопарк благодарит докторов Ингрид Ханг и Марлеэн Эмили Вилдерсон, ветеринарных врачей ветклиники NordicVet, которые проводили ультразвуковое обследование.

Корсак (степная лисица) Рудис

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