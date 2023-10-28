„У одной собаки, которую мы забрали, щенков выбросили с 5-го этажа“. Почему волонтеры из Эстонии помогают собакам из России и как на это повлияли санкции?

„С того момента мы стали помогать искать хозяев в Эстонии, - рассказывает Светлана. - Открыли MTÜ под названием Piirideta Loomasõber, чтобы деятельность была официальной, и мы могли иметь какие-то договора с клиниками, поскольку каким-то животным нужна медицинская помощь“.

В декабре 2020-го года Светлана с мамой смогли принять 9 собак, которых разместили у себя дома. Животные приехали в Эстонию в канун рождества. На праздники все собаки нашли свои дома, а у мамы появилась третья собака.

Тогда, в 2020-м году, мама Светланы взяла себе двух собак, а сама женщина – одну, своими силами и при поддержке фонда, занимающимся помощью собакам, они организовали их приезд в Эстонию. „Пес, которого я взяла, очень долго бегал по Москве, дольше полугода, потом его сбила машина, - вспоминает женщина. - Его нашли, когда он умирал. Он был бывший домашний, в ошейнике, но хозяева не нашлись. Тогда я увидела о нем пост, мы решили его забрать и, собственно, с этих собак началась наша деятельность. Хотя, животным мы помогаем много лет. Мама спасает животных с 12 лет, да и я с детства“.

В Осетии же, рассказывает женщина, приютов нет вообще, собак на улице отстреливают. „Как правило это животные, которые выброшены хозяевами на улицу. Кто-то со щенками, кто-то без. Там были очень страшные истории, у одной собаки, которую мы забрали, щенков выбросили с 5-го этажа. Поэтому мы и решили им помогать, стали общаться, поддерживать связь с волонтёрами“, - объясняет она, с чего началось спасение собак из России и их привоз в Эстонию.

Российские волонтеры увезли осетинских собак в столицу России, где они провели более полугода. „В этом приюте больше трех тысяч собак: примерно столько же кошек, - рассказывает Светлана,- и это только один приют. А их много, они все негосударственные, существуют только посредством волонтерской работы“.

„Мы начали нашу деятельность с того, что мама увидел фото собаки из Осетии, которой искали дом волонтёры одного из Московских приютов“, - начинает рассказ Светлана.

Помимо России, есть также собаки из стран закавказься и центральной Азии. Во всех случаях, подчеркивает Светлана, они проходят все необходимые процедуры для их ввоза в ЕС. „Наша организация MTÜ Piirideta Loomasõber занимается помощью животным не только из других стран, но помогает и местным собакам и кошкам, - добавляет руководительница организации. - В частности наши первые собаки и кошки были взяты из приютов и улиц Эстонии“. Почему организация перевозит животных из России и других стран? Светлана объясняет это так: „В Эстонии есть волонтеры и организации, которые ориентированы на помощь именно местным животным. Нам бы хотелось протянуть руку помощи тем, у кого меньше шансов на выживание ввиду с особенностями отношения к животным в тех или иных странах“. Вдохновение и мотивация

„Моя третья собака приехала оттуда. Я увидела случайно в какой-то группе фотографию, было написано, что через 5 дней животное усыпят. 3 дня я вспоминала эту собаку, - делится женщина, - более жалостливого фото я не видела никогда. Я стала искать, как помочь. В том регионе я никого не знала, но мне помогли найти девочку, которая поехала, забрала оттуда эту собаку. У него лапа болталась передняя, нам предлагали её ампутировать. Он очень долгое время провел в Москве, мы думали, что привезем его, здесь прооперируем и пристроим. Желающие на него были, но отдать мы его не смогли. Так у нас появилась дома третья собака. Тогда мы очень многих спасли от усыпления. Кто-то уехал в Эстонию, кто-то был пристроен в России“.

Как правило, объясняет женщина, подопечные организации родом из мест, в которых обращения с животными находится на очень низком уровне: либо это отстрел, либо „усыпалки“ - когда животных забирают с улиц, размещают их на две недели в отлове, а после усыпляют. Это, говорит Светлана, называется „организация по отстрелу и утилизации животных“.

Как объясняет руководительница MTÜ, животные могут ехать только после того, как они прошли карантин в соответсвии стребованиями ЕС, им были проведены все процедуры, чтобы животные соответствовали требованию ввоза.

„Я и мама живем в Таллинне. Помимо перевозки собак, мы полноценно работаем на полную ставку, у нас компания по подбору моряков — это семейный бизнес еще с 90-х годов мой дедушка этим занимался“, - рассказывает Светлана.

Сейчас у женщины дома 3 собаки, у ее мамы - 4. А также есть кошки. „У нас большие собаки, у мамы одна большая - 55 см в холке, остальные поменьше“, - описывает питомцев Светлана. Всех этих собак они спасли с улиц.

Как женщинам хватает сил и откуда они черпают мотивацию, чтобы помимо основной работы и ухода за своими питомцами, заниматься спасением животных из других стран?

„Знаете, мне кажется, один раз попробовав, от этого очень сложно уйти“, - признается Светлана. По ее словам, это очень приятное чувство, когда ты помогаешь не только животным, но и людям. Потому что для очень многих людей это меняет жизнь. „Что-то я сейчас заплачу“, - всхлипывает женщина от накативших чувств.

„У нас есть пример одной семьи, - делится она, - которая нам сейчас очень сильно помогает с передержками, у них от нас 4 собаки. В общей сложности у них 5 собак, они живут в Йыхви. Помощь животным сильно поменяла жизнь и отношения в семье. Они стали ближе друг к другу, стали делать какое-то общее дело, они этим горят и болеют. И очень много людей, которым мы помогли что-то изменить в этой жизни. Очень много людей, кто взяли себе наших подопечных, постоянно помогают нам с передержкой в случаях необходимости, за что мы им очень благодарны. Все эти люди работающие на одной – двух работах и, тем неменее находящие время и силы на заботу о животных“.

Она признается, что не очень любит, когда про них много пишут или хвалят, но при этом позитивный фидбек от людей получать ей, конечно, приятно.