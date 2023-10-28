„У одной собаки, которую мы забрали, щенков выбросили с 5-го этажа“. Почему волонтеры из Эстонии помогают собакам из России и как на это повлияли санкции?(20)
Светлана со своей мамой живут в Таллинне. Они начали спасать животных из России и пристраивать их в Эстонии и других европейских странах в 2020-м году. С тех пор свой дом нашли более привезенных собак 500 собак, не считая эстонских кошек и собачек. Помощью собакам женщины занимаются в свободное от работы время. Как они к этому пришли, как повлияли на спасения животных санкции и почему братьев наших меньших везут из других стран в Эстонию? Читайте в материале RusDelfi.
„Мы начали нашу деятельность с того, что мама увидел фото собаки из Осетии, которой искали дом“, - начинает рассказ Светлана.
„Мы начали нашу деятельность с того, что мама увидел фото собаки из Осетии, которой искали дом волонтёры одного из Московских приютов“, - начинает рассказ Светлана.
Российские волонтеры увезли осетинских собак в столицу России, где они провели более полугода. „В этом приюте больше трех тысяч собак: примерно столько же кошек, - рассказывает Светлана,- и это только один приют. А их много, они все негосударственные, существуют только посредством волонтерской работы“.
В Осетии же, рассказывает женщина, приютов нет вообще, собак на улице отстреливают. „Как правило это животные, которые выброшены хозяевами на улицу. Кто-то со щенками, кто-то без. Там были очень страшные истории, у одной собаки, которую мы забрали, щенков выбросили с 5-го этажа. Поэтому мы и решили им помогать, стали общаться, поддерживать связь с волонтёрами“, - объясняет она, с чего началось спасение собак из России и их привоз в Эстонию.
Тогда, в 2020-м году, мама Светланы взяла себе двух собак, а сама женщина – одну, своими силами и при поддержке фонда, занимающимся помощью собакам, они организовали их приезд в Эстонию. „Пес, которого я взяла, очень долго бегал по Москве, дольше полугода, потом его сбила машина, - вспоминает женщина. - Его нашли, когда он умирал. Он был бывший домашний, в ошейнике, но хозяева не нашлись. Тогда я увидела о нем пост, мы решили его забрать и, собственно, с этих собак началась наша деятельность. Хотя, животным мы помогаем много лет. Мама спасает животных с 12 лет, да и я с детства“.
В декабре 2020-го года Светлана с мамой смогли принять 9 собак, которых разместили у себя дома. Животные приехали в Эстонию в канун рождества. На праздники все собаки нашли свои дома, а у мамы появилась третья собака.
„С того момента мы стали помогать искать хозяев в Эстонии, - рассказывает Светлана. - Открыли MTÜ под названием Piirideta Loomasõber, чтобы деятельность была официальной, и мы могли иметь какие-то договора с клиниками, поскольку каким-то животным нужна медицинская помощь“.
Как объясняет руководительница MTÜ, животные могут ехать только после того, как они прошли карантин в соответсвии стребованиями ЕС, им были проведены все процедуры, чтобы животные соответствовали требованию ввоза.
Как правило, объясняет женщина, подопечные организации родом из мест, в которых обращения с животными находится на очень низком уровне: либо это отстрел, либо „усыпалки“ - когда животных забирают с улиц, размещают их на две недели в отлове, а после усыпляют. Это, говорит Светлана, называется „организация по отстрелу и утилизации животных“.
Например, у организации был большой совместный проект с российскими волонтерами по спасению собак из „усыпалок“.
„Моя третья собака приехала оттуда. Я увидела случайно в какой-то группе фотографию, было написано, что через 5 дней животное усыпят. 3 дня я вспоминала эту собаку, - делится женщина, - более жалостливого фото я не видела никогда. Я стала искать, как помочь. В том регионе я никого не знала, но мне помогли найти девочку, которая поехала, забрала оттуда эту собаку. У него лапа болталась передняя, нам предлагали её ампутировать. Он очень долгое время провел в Москве, мы думали, что привезем его, здесь прооперируем и пристроим. Желающие на него были, но отдать мы его не смогли. Так у нас появилась дома третья собака. Тогда мы очень многих спасли от усыпления. Кто-то уехал в Эстонию, кто-то был пристроен в России“.
Помимо России, есть также собаки из стран закавказься и центральной Азии. Во всех случаях, подчеркивает Светлана, они проходят все необходимые процедуры для их ввоза в ЕС.
„Наша организация MTÜ Piirideta Loomasõber занимается помощью животным не только из других стран, но помогает и местным собакам и кошкам, - добавляет руководительница организации. - В частности наши первые собаки и кошки были взяты из приютов и улиц Эстонии“.
Почему организация перевозит животных из России и других стран? Светлана объясняет это так: „В Эстонии есть волонтеры и организации, которые ориентированы на помощь именно местным животным. Нам бы хотелось протянуть руку помощи тем, у кого меньше шансов на выживание ввиду с особенностями отношения к животным в тех или иных странах“.
Вдохновение и мотивация
„Я и мама живем в Таллинне. Помимо перевозки собак, мы полноценно работаем на полную ставку, у нас компания по подбору моряков — это семейный бизнес еще с 90-х годов мой дедушка этим занимался“, - рассказывает Светлана.
Сейчас у женщины дома 3 собаки, у ее мамы - 4. А также есть кошки. „У нас большие собаки, у мамы одна большая - 55 см в холке, остальные поменьше“, - описывает питомцев Светлана. Всех этих собак они спасли с улиц.
Как женщинам хватает сил и откуда они черпают мотивацию, чтобы помимо основной работы и ухода за своими питомцами, заниматься спасением животных из других стран?
„Знаете, мне кажется, один раз попробовав, от этого очень сложно уйти“, - признается Светлана. По ее словам, это очень приятное чувство, когда ты помогаешь не только животным, но и людям. Потому что для очень многих людей это меняет жизнь. „Что-то я сейчас заплачу“, - всхлипывает женщина от накативших чувств.
„У нас есть пример одной семьи, - делится она, - которая нам сейчас очень сильно помогает с передержками, у них от нас 4 собаки. В общей сложности у них 5 собак, они живут в Йыхви. Помощь животным сильно поменяла жизнь и отношения в семье. Они стали ближе друг к другу, стали делать какое-то общее дело, они этим горят и болеют. И очень много людей, которым мы помогли что-то изменить в этой жизни. Очень много людей, кто взяли себе наших подопечных, постоянно помогают нам с передержкой в случаях необходимости, за что мы им очень благодарны. Все эти люди работающие на одной – двух работах и, тем неменее находящие время и силы на заботу о животных“.
Она признается, что не очень любит, когда про них много пишут или хвалят, но при этом позитивный фидбек от людей получать ей, конечно, приятно.
„Приятно знать, что ты кому-то помог, кого-то спас. Есть такие случаи, когда уже кажется, что ничего нельзя сделать. У нас есть собаки-инвалиды, собаки без лап, без глаз. И это очень круто, когда ты можешь помочь найти им дом, казалось бы, в таком случае, когда уже никто их не возьмет“, - рассказывает она.
Недавно организация столкнулась с ситуацией, когда у собаки, спасенной из разведения, был диагностирован рак. „И казалось бы, с таким диагнозом животному будет достаточно сложно найти дом, - рассуждает Светлана. - Потому что это довольно агрессивная форма рака. Но нет, есть люди, для которых неважно, сколько она проживет, они готовы взять на себя такие обязательства“.
Как собак возят через границу?
Животных перевозят в специальном транспорте. Это микроавтобус, оснащенный боксами для перевозки животных. Собаки в России „карантинятся“, проходят все нужные процедуры - вакцинацию, обработку от паразитов, стерилизацию, если позволяет возраст. „Если это щенки, то мы там не стерилизуем, а когда они приезжают, мы поддерживаем связь с хозяевами и в нужное время помогаем их стерилизовать“, - уточняет Светлана.
Перевозчик оформляет документы на ввоз в соответствии с требованиями ЕС, дает сертификаты для ввоза в страну. Подготовкой всех документов занимается эстонский фонд помощи животным, которому мы очень благодарны за помощь.
Ввоз собак и санкции
Изменилась ли процедура перевозки собак с началом войны России против Украины? Светлана объясняет, что собак перевозят на так называемом коммерческом транспорте.
„Мы покупаем услугу, для них в этом плане нет ограничений. Оформление для выезда открыто. Благодаря этому удается все еще помогать собакам. До пандемии было намного проще, но когда случился ковид, въезд в принципе для передвижения через границы был закрыт, тогда организовались несколько фирм, которые предложили услуги по коммерческому транспорту „.
Не всех спасенных животных обязательно приютили в Эстонии. „У нас есть животные, которые живут в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Латвии, иммигрировавшие туда с хозяевами“, - перечисляет владелица MTÜ.
В основном их пристраивают посредством социальной сети Facebook. „Мы размещаем посты о поиске дома в группах о животных и таким образом люди узнают“, - рассказывает она.
Подписывайтесь на социальные сети организации. Посты о животных, нуждающихся в любящей семье появляются каждый день.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.