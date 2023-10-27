Саммит ЕС после терактов ХАМАС: что предложила Кая Каллас и чем снова отличился Виктор Орбан?

Главным камнем преткновения стала формулировка о гуманитарной помощи. Ни один из лидеров не был против оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, но перед ними стояла задача сформулировать условия для ее предоставления. Звучали три варианта: „прекращение огня“, „гуманитарная пауза“ и „гуманитарные паузы“. Большинство говорили, что „не важно, как это называется“, главное - доставить помощь. С одной стороны была Ирландия, которая пообещала: „Мы будем активно выступать за прекращение огня в гуманитарных целях“. С другой - Австрия: „Все фантазии о прекращении огня или перемирии ведут к тому, что ХАМАС чувствует в себе силы продолжать этот жуткий террор“.

В результате они „в самых жестких выражениях“ осудили ХАМАС за террористические атаки по всему Израилю, назвав „особенно прискорбным злодеянием“ использование боевиками ХАМАС мирных жителей в качестве живого щита. ЕС повторил адресованный этой организации, которую он официально считает террористической, призыв немедленно освободить всех заложников. Лидеры в Брюсселе как по отдельности, так и коллективно подчеркнули право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. „У Израиля нет будущего, если он не сможет победить ХАМАС. Израилю необходимо восстановить сдерживающий фактор“, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

„Трудное время“, „времена больших потрясений“, „испытание для Европейского Союза“ - так лидеры институтов ЕС охарактеризовали обстановку, на фоне которой проходит их саммит в Брюсселе 26-27 октября. Предыдущая встреча глав правительств и государств Евросоюза в Гранаде завершилась буквально за несколько часов до террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. В столь резко изменившейся ситуации собравшиеся подчеркивали, что ЕС важно в первую очередь сохранить единство. Добиться этого оказалось непросто, учитывая разную историю европейских стран и их степень ответственности перед Израилем. Позицию Евросоюза в связи с сильнейшим за десятилетия обострением конфликта на Ближнем Востоке лидеры обсуждали четыре часа без какой-либо связи с внешним миром.

„Если вы просите о перемирии, это означает, что Израиль не может себя защищать. Поэтому фразы „прекращение огня“ в тексте не будет, - заявил Рютте. - Но все 27 стран согласны, что гуманитарная помощь должна поступать в Газу, причем в гораздо больших количествах - это приоритет номер один“.

Первый компромисс достигнут

В итоге компромисс был найден. Европейский совет призвал оказать помощь нуждающимся, задействуя „все необходимые меры, в том числе гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд“. Главы государств и правительств подчеркивали, что Израиль - единственное демократическое государство в регионе и потому на нем лежит особая ответственность за обеспечение жителей сектора Газа всем необходимым.

Кроме того, Европейский Союз хочет возродить переговоры о двух государствах и поддерживает проведение международной мирной конференции. С этой инициативой выступил премьер Испании Педро Санчес. Общаясь в час ночи с прессой, глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ХАМАС ни в каком виде не будет участвовать в этой мирной конференции.

„Не дать отвлечь от Украины“

Несмотря на новый очаг конфликта, приоритет ЕС - и далее поддерживать Украину. С таким посылом на саммит приехали почти все лидеры. „Цель ХАМАС - чтобы конфликт распространился как можно шире. И в других частях мира есть люди, которым это тоже выгодно, потому что это бы отвлекло от Украины. Очень важно, чтобы мы не попали в эту ловушку“, - отметил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

По словам Шарля Мишеля, для ЕС сейчас ключевой приоритет - показать, что он поддерживает Украину, а также найти способы предоставить ей больше помощи. Поэтому на повестке дня стояла тема замороженных активов России. По данным дипломата одной из стран Евросоюза, ни одно из предложений, как их использовать для восстановления Украины, до сих пор не получило достаточной поддержки в Совете ЕС.