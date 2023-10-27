ВИДЕО | Хенри Сильдару, восстановившийся после серьезной травмы, спустя девять месяцев вернулся на снег

„Потрясающее ощущение - снова оказаться на снегу, поначалу было немного непривычно, но сейчас все потихоньку возвращается. Хотя после девяти месяцев я совсем забыл, какой холодной может быть зима“, — написал Сильдару.

В январе Сильдару повредил крестообразную связку правого колена, когда упал во время тренировки перед финалом на юниорском Олимпийском фестивале в Италии. На том же фестивале Хенри Сильдару занял третье место в соревнованиях Биг-эйр.

Главная цель 17-летнего Сильдару - зимние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском городе Канвондо с 19 января по 2 февраля. Вероятно, он вернется на этап КМ в январе.

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