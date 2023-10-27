ВИДЕО | Хенри Сильдару, восстановившийся после серьезной травмы, спустя девять месяцев вернулся на снег
Лыжник-фристайлист Хенри Сильдару, получивший в январе разрыв крестообразной связки колена, на этой неделе снова встал на лыжи. Сильдару направился в лагерь в Рука (Финляндия).
„Потрясающее ощущение - снова оказаться на снегу, поначалу было немного непривычно, но сейчас все потихоньку возвращается. Хотя после девяти месяцев я совсем забыл, какой холодной может быть зима“, — написал Сильдару.
В январе Сильдару повредил крестообразную связку правого колена, когда упал во время тренировки перед финалом на юниорском Олимпийском фестивале в Италии. На том же фестивале Хенри Сильдару занял третье место в соревнованиях Биг-эйр.
Главная цель 17-летнего Сильдару - зимние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском городе Канвондо с 19 января по 2 февраля. Вероятно, он вернется на этап КМ в январе.