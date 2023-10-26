Новости Ида-Вирумаа
26.10.2023, 18:03

Стало известно, где живет новый мэр Нарвы. И это не Нарва!

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Narva linnapea Jaan Toots
Narva linnapea Jaan Toots
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Яан Тоотс стал мэром Нарвы 5 октября. Его дом - в Тарту, где живет семья. Но он решил не ездить каждый день из Тарту и поселился в Нарва-Йыэсуу.

„Я живу там в гостинице, в маленьком красивом одноместном номере, - рассказал Тоотс изданию Maaleht. - Я начинаю рано утром и заканчиваю поздно вечером, пока что это удобно“.

В Тарту он проводит выходные дни. Приезжает в Нарву рано утром в понедельник, а поздно вечером в пятницу уезжает обратно. Его жена работает в Таллинне, а дочь ходит в детский сад. „К счастью, у нас есть очень заботливая бабушка, которая нам помогает, иначе такая жизнь была бы невозможна“, - признается журналисту Тоотс.

Мэр Нарвы также сказал, что хоть он и на пенсии, но очень активен и использует свою суперэнергию. „Думаю, в этом и заключается моя миссия здесь, - говорит Яан. - Зарплата мэра Нарвы наверняка одна из самых маленьких в Эстонии. 4 000 евро с вычетом налогов. Я приехал сюда не за деньгами“.

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