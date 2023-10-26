ГАЛЕРЕЯ | Что за прелесть! Эстонские серые тюлени прыгают, словно дельфины

Очень редко тюленя можно встретить даже в Таллиннском заливе на побережье, но вот чтобы вволю понаблюдать за ними, надо специально ехать на удаленные острова. Одними из таких мест являются острова Малуси в заливе Когла. Именно там постоянно обитают серые тюлени, которые и запечатлены на этих фото.

Серый тюлень – самое крупное (весом аж до 300 кг) млекопитающие Балтийского моря. В 2022 году у нас была проведена „перепись“ серых тюленей, которая показала, что в Эстонии обитает чуть более 6 000 серых тюленей*. Продолжительность жизни составляет 15-25 лет. Питается в основном рыбой, взрослая особь может съесть 5-7 кг еды в день.

Тюлени очень любят нежиться на камнях, что вместе с их грузным внешним видом создает впечатление, что животное крайне неповоротливое и неуклюжее. На суше он и правда не слишком поворотлив, зато он отлично плавает. Серый тюлень может погружаться на глубину до 100 метров и задерживать дыхание до 10 минут.

Если приплыть к месту обитания тюленей, то можно заметить, что они весьма любопытны, особенно молодые особи. Они то и дело подплывают к лодке и разглядывают гостей. Также им нравится музыка, которую им включает гид – это их привлекает. Лично для меня стало открытием, что серый тюлень умеет выпрыгивать из воды подобно дельфину. Один из таких прыжков даже удалось поймать в кадр.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .