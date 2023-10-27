У нарвского футбола - английские корни! Как выглядели первые футболисты Ида-Вирумаа?

Летом 1908 года на Кренгольме по примеру прежних лет происходили соревнования в крикет между англичанами – мастерами нарвских мануфактур – и приезжими петербургскими мастерами.

Однако группа молодых людей (конторские служащие Кренгольмской мануфактуры и гимназисты) задумала дополнительно провести игру в футбол, который в то время набирал популярность.

Игра в крикет требовала больших затрат: нужно было покупать обшитые кожей деревянные шарики, лапты, наголенники, перчатки и прочий инвентарь.

Инвентарь стоил дорого, его приходилось заказывать и долго ждать доставки. Для игры в футбол нужен был лишь мяч, который и подарил игрокам один из мастеров Кренгольмской мануфактуры – англичанин Чарльз Джонс. Первое время игроки, которые по вечерам собирались на футбольном поле, играли в своей старой обуви, но затем они приобрели специальную обувь для игры в футбол.

Джонс фактически был первым тренером нарвской команды, участникам который объяснял правила и тонкости игры, а также разъяснял существующие стратегии. Так что можно сказать, что нарвский футбол имеет английские корни. Позднее, чтобы не отставать от футбольной жизни того времени, игроки заказали в Петербурге несколько экземпляров издания „Правил футбольной игры“.

Игра стала происходить регулярно. Первыми инициаторами матчей были В. Блумберг, А. Клыков, Н. Осипов, К. Розенбаум, Н. Смирнов. Игра стала принимать все более оживленный характер, возрастало и мастерство игроков. Все, кто приходил на футбольное поле, делились на две команды. Игру судил обычно сам мистер Джонс.

Но, поскольку футбол без состязательного характера теряет весь интерес и свою прелесть, нарвским игрокам захотелось померяться силами с чужими игроками. Для этих целей в Гунгербург был отправлен гонец, который должен был узнать, нет ли среди гунгербургских дачников футболистов, желающих провести товарищеский матч. На счастье, желающие нашлись и дачникам удалось набрать команду.