26.11.2023, 20:57
Все дорожает — кроме наркотиков. Бывшие дилеры рассказывают, почему цены на запрещенные вещества не меняются уже многие годы(5)
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И исследования сточных вод, и данные Института развития здоровья свидетельствуют о росте потребления наркотиков. Eesti Ekspress выяснил, почему инфляция не проникает на черный рынок и как это влияет на вероятность сокращения ущерба от употребления наркотиков.
Росту стоимости жизни не видно ни конца ни края.
Например, в 2011 году на 100 евро, полученных при обмене крон, можно было купить 109 полулитровых бутылок пива. В 2023 году за те же деньги можно купить всего 64 бутылки. В грядущем году ожидается повышение налога с оборота, в ближайшие годы также вырастут акцизы на алкоголь и табак.