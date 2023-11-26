Эстонский Экспресс
26.11.2023, 20:57

Все дорожает — кроме наркотиков. Бывшие дилеры рассказывают, почему цены на запрещенные вещества не меняются уже многие годы

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ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ НИКТО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ: Бывший дилер Мартин говорит, что если раньше рынок контролировали так называемые барыги, то теперь этим занимаются двадцатилетние молодые люди, которые распространяют в даркнете и с помощью криптовалюты больше, чем их родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки вместе взятые.
ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ НИКТО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ: Бывший дилер Мартин говорит, что если раньше рынок контролировали так называемые барыги, то теперь этим занимаются двадцатилетние молодые люди, которые распространяют в даркнете и с помощью криптовалюты больше, чем их родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки вместе взятые.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

И исследования сточных вод, и данные Института развития здоровья свидетельствуют о росте потребления наркотиков. Eesti Ekspress выяснил, почему инфляция не проникает на черный рынок и как это влияет на вероятность сокращения ущерба от употребления наркотиков.

Росту стоимости жизни не видно ни конца ни края.

Например, в 2011 году на 100 евро, полученных при обмене крон, можно было купить 109 полулитровых бутылок пива. В 2023 году за те же деньги можно купить всего 64 бутылки. В грядущем году ожидается повышение налога с оборота, в ближайшие годы также вырастут акцизы на алкоголь и табак.

Но есть один рынок, на котором цены не зависят ни от роста цен на топливо, ни от повышения заработной платы, ни от чего-либо еще. В 2011 году за 100 евро можно было купить пять граммов конопли. И сейчас можно купить ровно столько же.

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