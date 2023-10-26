Правда ли, что в Нью-Йорке по заказу украинцев разместили рекламу с фразой „Помощь евреям = сжигание денег“?
В середине октября 2023 года интернет-пользователи распространили ролик, якобы снятый в США. Если верить многочисленным постам, то на одной из нью-йоркских улиц показали видеобаннер, призывающий помогать не Израилю, а Украине. Мы проверили подлинность вирусного видео.
Ролик начал расходиться по соцсетям спустя несколько дней после нападения боевиков ХАМАС на Израиль и начавшейся в ответ военной операции. Запись длится всего восемь секунд. В ней показано, будто бы на медиабилборде, расположенном на одном из киосков в Нью-Йорке, демонстрируется печь в цветах украинского флага, в которой горят денежные купюры. „Помощь евреям = сжигание денег. Поддерживайте Украину!“ (Helping Jews = burning money. Stand with Ukraine!) — гласят надписи на экране. В соцсетях можно найти публикации, авторы которых обвиняют в заказе этой предполагаемой рекламы „бандеровцев“, украинцев, команду Владимира Зеленского, а иногда и самого президента Украины.Наибольшую популярность подобные посты приобрели в пророссийском сегменте Telegram, где видео опубликовали каналы изданий „Царьград-ТВ“ (32 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Политнавигатор“ (34 000) и Avia.pro (19 000), а также „Саня во Флориде“ (381 000 просмотров), „Наблюдатель“ (215 000), „Дядя Слава“ (207 000), „Шейх Тамир“ (132 000), „Кот Костян — официальный канал“ (110 000), „Что произошло?“ (105 000), Zergulio (103 000), „Александр Семченко“ (89 000), „Федерация“ (85 000), „Евгений Пригожин в Telegram“ (77 000), Fox News Russia (76 000), „Я в курсе“ (73 000), „Талипоv 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞“ (63 000), „Кипяток“ (54 000), „Топор | Политика“ (49 000), „Кучера“ (34 000), „Батькович“ (32 000), Nina Vatt (31 000), „Байбайден“ (29 000), „Я в шоке“ (27 000), „Антифишки“ (23 000), „Денацификация UA“ (20 000) и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (12 000). Встречается ролик во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут), соцсети X (бывший Twitter; тут и тут), Facebook* (тут и тут), TikTok (тут, тут и тут), LiveJournal (тут и тут), на YouTube и некоторых другихсайтах.
Виральный ролик разобрали наши коллеги из фактчекинговых проектов StopFake и Factcheck.kz. Ниже „Проверено“ пересказывает их разборы.
В верхней части рекламного экрана, на котором якобы демонстрируется ролик, размещено буквосочетание JCDecaux — это название транснациональной корпорации, занимающейся установкой наружной рекламы (мы упоминали её в нашем разборе фальшивой антиукраинской рекламы в Париже). Редакция StopFake обратилась за комментарием в пресс-службу компании, где вирусный ролик назвали подделкой. „Это видео — фейк, поскольку мы никогда не транслировали такую кампанию на нашем уличном оборудовании“, — ответила Клементина Прат, управляющая директорка по коммуникациям JCDecaux.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД), орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что в основе поддельного видео лежит ролик, снятый месяц назад и опубликованный на YouTube-канале The NYC Walking Show — там размещают видео от первого лица с прогулками по улицам Нью-Йорка. Однако ссылку на исходную запись представители украинского ведомства не предоставили.
Вывод ЦПД подтвердили журналисты Factcheck.kz, которые отсмотрели ряд записей с пешими турами по американскому мегаполису и на вышеупомянутом канале нашли ролик под названием „Виртуальная пешая экскурсия по Нью-Йорку — [квартал] Billionaires’ Row, город Нью-Йорк, 4K, прогулка“. Видео было опубликовано 23 августа 2023 года, а сняли его, согласно описанию, несколькими днями ранее — 19 августа. Интересующий нас фрагмент, практически идентичный вирусному ролику, начинается на временной отметке 06:03: он снят с того же ракурса, на нём запечатлены те же проезжающие автомобили и проходящие люди, а на стёклах зданий и в луже видны те же отражения. Единственное отличие — на билборде в YouTube-видео нет сообщения о бессмысленности оказания помощи Израилю. В исходной записи в то время демонстрировалась реклама мероприятия благотворительной организации по борьбе с раком Stand Up To Cancer, проходившего как раз 19 августа.
Наиболее ранняя публикация с фальшивым видео, которую смогло отследить „Проверено“, появилась вечером 12 октября 2023 года в Telegram-канале Voblya (184 000 просмотров), упоминавшемся в наших разборах несколько десятков раз. При этом в посте этого канала на ролике имеется фирменный логотип, который отсутствует во многих других публикациях (в них нет и следов его удаления). Это говорит о том, что есть более ранний пост, который мы не обнаружили, либо распространение фейка началось сразу из нескольких источников.
Таким образом, украинцы не заказывали размещение рекламы с требованием прекратить помощь Израилю, поскольку подобное сообщение никогда не транслировалось на улице Нью-Йорка. Компания, управляющая медиабилбордом, назвала вирусное видео фейком, а фактчекеры выяснили, что в основе подделки лежит находящийся в открытом доступе ролик, который был перемонтирован.
Итог: Фейк