Правда ли, что в Нью-Йорке по заказу украинцев разместили рекламу с фразой „Помощь евреям = сжигание денег“?

В верхней части рекламного экрана, на котором якобы демонстрируется ролик, размещено буквосочетание JCDecaux — это название транснациональной корпорации, занимающейся установкой наружной рекламы (мы упоминали её в нашем разборе фальшивой антиукраинской рекламы в Париже). Редакция StopFake обратилась за комментарием в пресс-службу компании, где вирусный ролик назвали подделкой. „Это видео — фейк, поскольку мы никогда не транслировали такую кампанию на нашем уличном оборудовании“, — ответила Клементина Прат , управляющая директорка по коммуникациям JCDecaux.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД), орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что в основе поддельного видео лежит ролик, снятый месяц назад и опубликованный на YouTube-канале The NYC Walking Show — там размещают видео от первого лица с прогулками по улицам Нью-Йорка. Однако ссылку на исходную запись представители украинского ведомства не предоставили.

Вывод ЦПД подтвердили журналисты Factcheck.kz, которые отсмотрели ряд записей с пешими турами по американскому мегаполису и на вышеупомянутом канале нашли ролик под названием „Виртуальная пешая экскурсия по Нью-Йорку — [квартал] Billionaires’ Row, город Нью-Йорк, 4K, прогулка“. Видео было опубликовано 23 августа 2023 года, а сняли его, согласно описанию, несколькими днями ранее — 19 августа. Интересующий нас фрагмент, практически идентичный вирусному ролику, начинается на временной отметке 06:03: он снят с того же ракурса, на нём запечатлены те же проезжающие автомобили и проходящие люди, а на стёклах зданий и в луже видны те же отражения. Единственное отличие — на билборде в YouTube-видео нет сообщения о бессмысленности оказания помощи Израилю. В исходной записи в то время демонстрировалась реклама мероприятия благотворительной организации по борьбе с раком Stand Up To Cancer, проходившего как раз 19 августа.

Наиболее ранняя публикация с фальшивым видео, которую смогло отследить „Проверено“, появилась вечером 12 октября 2023 года в Telegram-канале Voblya (184 000 просмотров), упоминавшемся в наших разборах несколько десятков раз. При этом в посте этого канала на ролике имеется фирменный логотип, который отсутствует во многих других публикациях (в них нет и следов его удаления). Это говорит о том, что есть более ранний пост, который мы не обнаружили, либо распространение фейка началось сразу из нескольких источников.

Таким образом, украинцы не заказывали размещение рекламы с требованием прекратить помощь Израилю, поскольку подобное сообщение никогда не транслировалось на улице Нью-Йорка. Компания, управляющая медиабилбордом, назвала вирусное видео фейком, а фактчекеры выяснили, что в основе подделки лежит находящийся в открытом доступе ролик, который был перемонтирован.

Итог: Фейк