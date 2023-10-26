Автомобили студентов мешали работать скорой помощи. Вопрос почти решили

„Этот участок дороги активно используется машинами скорой помощи, но туда регулярно ставили автомобили, особенно в дневное время“, - рассказал Дмитрий Дьяков, главный специалист службы охрана порядка департамента городского хозяйства. – Из-за этого были проблемы с проездом“.

Сначала специалисты департамента раскладывали предупреждения, выносили решения о назначениях штрафов водителям тех машин, которые парковались около больницы. Они выписали несколько десятков штрафов, но это не помогло решить проблему. Также они обращались к ученикам и преподавателям Ида-Вирумааского центра профессионального образования, которые в основном там и оставили свой личный транспорт. В итоге решили установить знаки, запрещающие парковку.

„Сейчас случаи остались, но уже парковка в этом месте не носит массовый характер, машины скорой помощи могут спокойно проезжать“, - рассказал Дьяков.

Представители департамента продолжают контролировать этот участок. При нарушении порядка они выписывают штрафы.

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