Автомобили студентов мешали работать скорой помощи. Вопрос почти решили(2)
Департамент городского хозяйства Нарвы недавно установил дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин на улице Маслова, на участке пересечения с улицей Креенхольми и пересечения с улицей Спорди.
„Этот участок дороги активно используется машинами скорой помощи, но туда регулярно ставили автомобили, особенно в дневное время“, - рассказал Дмитрий Дьяков, главный специалист службы охрана порядка департамента городского хозяйства. – Из-за этого были проблемы с проездом“.
Сначала специалисты департамента раскладывали предупреждения, выносили решения о назначениях штрафов водителям тех машин, которые парковались около больницы. Они выписали несколько десятков штрафов, но это не помогло решить проблему. Также они обращались к ученикам и преподавателям Ида-Вирумааского центра профессионального образования, которые в основном там и оставили свой личный транспорт. В итоге решили установить знаки, запрещающие парковку.
„Сейчас случаи остались, но уже парковка в этом месте не носит массовый характер, машины скорой помощи могут спокойно проезжать“, - рассказал Дьяков.
Представители департамента продолжают контролировать этот участок. При нарушении порядка они выписывают штрафы.
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