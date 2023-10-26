Новый премьер Словакии заявил об отказе от военной помощи Украине

„Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата“, — сказал он в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе (цитата по „Европейской правде“).

Он также заявил, что не намерен поддерживать санкции против России без оценки их влияния на страны Евросоюза. В ходе предвыборной кампании Фицо, имеющий репутацию левого популиста, выступал против военных поставок Киеву и членства Украины в НАТО.

После победы его партии на выборах он подтвердил свою позицию, заявив, что Словакия испытывает более серьезные проблемы, чем Украина. От гуманитарной помощи Украине Фицо пока не отказывается.

Как писала Би-би-си, с начала российского вторжения Словакия активно поставляла Украине оружие и стала важным звеном в логистической цепочке поставок западной помощи.

Словакия предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты Ми-17 и все 13 своих истребителей МиГ-29. В апреле 2022 года Словакия передала Киеву систему ПВО С-300.

По данным ЕС, по состоянию на 31 июля 2023 года временную защиту в стране получили более 100 тысяч украинских граждан. Немалое значение имеет и железнодорожное сообщение Украины с ЕС через Словакию.

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