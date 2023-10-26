26.10.2023, 13:26
Лучшая шахматистка Эстонии поборется за $140 000 и выход на чемпионат мира
ФОТО: | Delfi Meedia
С 25 октября по 5 ноября на острове Мэн проходит сильнейший в мире турнир по швейцарской системе FIDE Grand Swiss Isle Of Man.
Лучшая шахматистка Май Нарва принимает участие в престижном женском турнире Women’s Grand Swiss, в котором имеют право участвовать 40 лучших шахматисток рейтинговой таблицы ФИДЕ и около десятка приглашенных шахматисток. На этот турнир Май была приглашена благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Баку, где она вошла в топ-32!
Призовой фонд конкурса составляет 140 000 долларов США, и двое лучших участниц пройдут на женский чемпионат мира 2024 года.
Удачи, Май!
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