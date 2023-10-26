Лучшая шахматистка Эстонии поборется за $140 000 и выход на чемпионат мира

Лучшая шахматистка Май Нарва принимает участие в престижном женском турнире Women’s Grand Swiss, в котором имеют право участвовать 40 лучших шахматисток рейтинговой таблицы ФИДЕ и около десятка приглашенных шахматисток. На этот турнир Май была приглашена благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Баку, где она вошла в топ-32!