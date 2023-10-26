Правда ли, что ХАМАС распространил видео, в котором за тело убитого палестинского ребёнка выдали куклу?

В ходе атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших ответных ударов по сектору Газа погибли тысячи жителей Израиля и Газы, многие из них — гражданские. К 22 октября известно о по меньшей мере 1400 убитых израильтян, министерство внутренних дел в Газе, управляемое ХАМАС, сообщает о более чем 4500 погибших на этой территории (подтвердить палестинские данные на данный момент не представляется возможным). 13 октября в официальных аккаунтах Государства Израиль в соцсетях появился 17-секундный ролик (на видео мужчина передаёт завёрнутое в саван тело ребёнка другому мужчине) и стоп-кадр из этого ролика, в котором красным кругом выделено лицо ребёнка. „ХАМАС случайно опубликовал видео с куклой (да, с куклой), утверждая, что это одна из жертв атаки вооружённых сил Израиля“, — сообщается в соответствующих публикациях в Instagram (53 000 лайков) и X (бывший Twitter, 1,4 млн просмотров на момент написания этого разбора, 7800 репостов). На русском языке информация распространилась в X, а затем в Telegram с пометкой о том, что видео было вскоре удалено из каналов ХАМАС. О „проколе ХАМАСа“ писали, в частности, каналы AZFront (205 000 просмотров), „IsraelТруха“ (94 000), „Bild на русском“ (55 000) и „Восточный синдром“ (35 000), некоторыми из этих сообщений поделились, в частности, главный редактор телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко и политолог Аббас Галлямов. Сюжет попал в ряд немецких и азербайджанских СМИ, из российских медиа о видео написали „Новые известия“. 21 октября историю о кукле упомянула Юлия Латынина в эфире своего канала на YouTube — часть стрима была посвящена фейкам со стороны ХАМАС, расшифровка опубликована на сайте издания „Эхо“.