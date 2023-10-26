Правда ли, что ХАМАС распространил видео, в котором за тело убитого палестинского ребёнка выдали куклу?
В октябре 2023 года по интернету широко разошлось видео, на котором якобы вместо погибшего палестинского ребёнка демонстрируется кукла. Мы проверили, насколько обоснованны эти утверждения.
В ходе атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших ответных ударов по сектору Газа погибли тысячи жителей Израиля и Газы, многие из них — гражданские. К 22 октября известно о по меньшей мере 1400 убитых израильтян, министерство внутренних дел в Газе, управляемое ХАМАС, сообщает о более чем 4500 погибших на этой территории (подтвердить палестинские данные на данный момент не представляется возможным). 13 октября в официальных аккаунтах Государства Израиль в соцсетях появился 17-секундный ролик (на видео мужчина передаёт завёрнутое в саван тело ребёнка другому мужчине) и стоп-кадр из этого ролика, в котором красным кругом выделено лицо ребёнка. „ХАМАС случайно опубликовал видео с куклой (да, с куклой), утверждая, что это одна из жертв атаки вооружённых сил Израиля“, — сообщается в соответствующих публикациях в Instagram (53 000 лайков) и X (бывший Twitter, 1,4 млн просмотров на момент написания этого разбора, 7800 репостов). На русском языке информация распространилась в X, а затем в Telegram с пометкой о том, что видео было вскоре удалено из каналов ХАМАС. О „проколе ХАМАСа“ писали, в частности, каналы AZFront (205 000 просмотров), „IsraelТруха“ (94 000), „Bild на русском“ (55 000) и „Восточный синдром“ (35 000), некоторыми из этих сообщений поделились, в частности, главный редактор телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко и политолог Аббас Галлямов. Сюжет попал в ряд немецких и азербайджанских СМИ, из российских медиа о видео написали „Новые известия“. 21 октября историю о кукле упомянула Юлия Латынина в эфире своего канала на YouTube — часть стрима была посвящена фейкам со стороны ХАМАС, расшифровка опубликована на сайте издания „Эхо“.
В ходе атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавших ответных ударов по сектору Газа погибли тысячи жителей Израиля и Газы, многие из них — гражданские. К 22 октября известно о по меньшей мере 1400 убитых израильтян, министерство внутренних дел в Газе, управляемое ХАМАС, сообщает о более чем 4500 погибших на этой территории (подтвердить палестинские данные на данный момент не представляется возможным). 13 октября в официальных аккаунтах Государства Израиль в соцсетях появился 17-секундный ролик (на видео мужчина передаёт завёрнутое в саван тело ребёнка другому мужчине) и стоп-кадр из этого ролика, в котором красным кругом выделено лицо ребёнка. „ХАМАС случайно опубликовал видео с куклой (да, с куклой), утверждая, что это одна из жертв атаки вооружённых сил Израиля“, — сообщается в соответствующих публикациях в Instagram (53 000 лайков) и X (бывший Twitter, 1,4 млн просмотров на момент написания этого разбора, 7800 репостов). На русском языке информация распространилась в X, а затем в Telegram с пометкой о том, что видео было вскоре удалено из каналов ХАМАС. О „проколе ХАМАСа“ писали, в частности, каналы AZFront (205 000 просмотров), „IsraelТруха“ (94 000), „Bild на русском“ (55 000) и „Восточный синдром“ (35 000), некоторыми из этих сообщений поделились, в частности, главный редактор телеканала „Дождь“ Тихон Дзядко и политолог Аббас Галлямов. Сюжет попал в ряд немецких и азербайджанских СМИ, из российских медиа о видео написали „Новые известия“. 21 октября историю о кукле упомянула Юлия Латынина в эфире своего канала на YouTube — часть стрима была посвящена фейкам со стороны ХАМАС, расшифровка опубликована на сайте издания „Эхо“.
Поиск источника видео с помощью Google Lens приводит в твиту от 15 октября, в котором утверждается, что видео снято и выложено в Instagram пользователем X @momen1_0, а также что существуют подтверждающие достоверность события снимки, сделанные фотографом агентства AFP Мохаммедом Абедом.
Аккаунт @momen1_0 в соцсети X, судя по описанию профиля, принадлежит палестинскому фотографу Мамуну аль-Халеби. Он действительно ведёт блог в Instagram, именно там 12 октября был опубликован оригинальный ролик. Видео в высоком разрешении длится на несколько секунд дольше вирусного, в его начале более детально показан вход в больницу, при этом на ролике есть водяной знак (сохранился он и в постах, опубликованных на следующий день в официальных израильских аккаунтах).
Просмотр кода элемента страницы в Instagram позволяет определить точное время загрузки — 13:59 по Гринвичу (16:59 по московскому времени), однако в предположительно связанных с ХАМАС каналах в Telegram, которые изучило „Проверено“, этот ролик появился не ранее чем в 20:38 того же дня. В архивах официального канала группировки (ссылка на него указана на сайте) следов видео нет в принципе.
К тем же выводам независимо от „Проверено“ пришли фактчекеры AFP. Также они подтвердили, что фотограф агентства Мохаммед Абед 12 октября сделал несколько снимков людей, попавших и в объектив аль-Халеби. В тот же день мужчина в серой футболке был запечатлён и корреспондентом газеты Times of Gaza. Абед рассказал, что фотографии сняты в больнице „Аль-Шифа“, рядом с моргом, а также выразил уверенность, что это настоящее тело погибшего ребёнка, а не кукла. AFP сообщает, что фотограф сделал около 20 снимков этой сцены, часть этих фотографий доступна в фотобанках AFP и Getty Images.
Ряд интернет-пользователей, распространяющих видео с ребёнком, обратили внимание, что у него во рту находится нечто, напоминающее вату или кусок хлопка, — это, по их мнению, доказывает фальсификацию видео. Однако это стандартный элемент мусульманского обряда прощания с покойником.
Кроме того, Мамун аль-Халеби, выложивший оригинальное видео, сообщил изданиям India Today и AltNews имя и возраст погибшего ребёнка, а также отправил фотографию трупа, сделанную с более близкого расстояния. Детали снимка (характер повреждений и перстни на руках мужчины, поднимающего тело) совпадают с деталями на видео и позволяют убедиться, что это не кукла.
Таким образом, все доступные свидетельства опровергают утверждение о постановочном видео с куклой. Ролик настоящий, в нём показан ребёнок, погибший в Газе 12 октября. Это подтверждается также фотографиями, снятыми несколькими фотографами, работавшими независимо друг от друга. При этом утверждение о том, что ролик случайно распространили, а затем удалили администраторы каналов ХАМАС в Telegram, — ложно.
Итог: Неправда