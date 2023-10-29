29.10.2023, 10:00
Мощный подводный робот исследователей „Титаника“ не позволяют вывезти из Эстонии: он должен был попасть в российские территориальные воды?(15)
ФОТО: | Argus
По мнению судьи, чтобы заполучить подводного робота из рук эстонского государства, ей пытаются пустить пыль в глаза. Eesti Ekspress рассказывает, как аппарат оказался в Эстонии и почему его не выдают компании-владельцу.
Исследование обломков затонувшего „Титаника“ на глубине четырех километров принесло британской компании Magellan Limited, занимающейся глубоководными исследованиями, мировую известность. В Эстонии же эта компания оказалась на мели.
Британский подводный аппарат Argus уже более двух лет находится под надзором Налогово-таможенного департамента. Magellan хочет переправить его в пролив Ла-Манш на Нормандские острова.