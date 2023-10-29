Эстонский Экспресс
29.10.2023, 10:00

Мощный подводный робот исследователей „Титаника“ не позволяют вывезти из Эстонии: он должен был попасть в российские территориальные воды?

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ПОДВОДНЫЙ РОБОТ: Аппарат Argus размером с небольшой легковой автомобиль и может делать под водой все, что нужно его оператору.
ПОДВОДНЫЙ РОБОТ: Аппарат Argus размером с небольшой легковой автомобиль и может делать под водой все, что нужно его оператору.
ФОТО: Omal.es | Argus

По мнению судьи, чтобы заполучить подводного робота из рук эстонского государства, ей пытаются пустить пыль в глаза. Eesti Ekspress рассказывает, как аппарат оказался в Эстонии и почему его не выдают компании-владельцу.

Исследование обломков затонувшего „Титаника“ на глубине четырех километров принесло британской компании Magellan Limited, занимающейся глубоководными исследованиями, мировую известность. В Эстонии же эта компания оказалась на мели.

Британский подводный аппарат Argus уже более двух лет находится под надзором Налогово-таможенного департамента. Magellan хочет переправить его в пролив Ла-Манш на Нормандские острова.

Трос длиной в полтора километра

Таможенники обнаружили Argus в мае 2021 года в порту Палдиски на судне, которое должно было отправиться в российские воды. С тех пор ведутся споры о том, на какой глубине может работать подводный робот.

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