Мощный подводный робот исследователей „Титаника“ не позволяют вывезти из Эстонии: он должен был попасть в российские территориальные воды?

Исследование обломков затонувшего „ Титаник а“ на глубине четырех километров принесло британской компании Magellan Limited, занимающейся глубоководными исследованиями, мировую известность. В Эстонии же эта компания оказалась на мели.

Британский подводный аппарат Argus уже более двух лет находится под надзором Налогово-таможенного департамента. Magellan хочет переправить его в пролив Ла-Манш на Нормандские острова.

Трос длиной в полтора километра

Таможенники обнаружили Argus в мае 2021 года в порту Палдиски на судне, которое должно было отправиться в российские воды. С тех пор ведутся споры о том, на какой глубине может работать подводный робот.