Умеренное правительство на израильских штыках? Что станет с сектором Газа после войны и сможет ли Израиль разорвать с ним отношения

Операция ХАМАС стала серьезнейшим нападением на Израиль за последние 50 лет. По меньшей мере 1400 человек погибли, еще более двухсот удерживаются в заложниках, десятки по-прежнему числятся пропавшими без вести.

„Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино, — заявил в ответ на убийства мирных жителей премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми“.

„Газа больше не будет угрозой для Израиля, — подчеркнул глава МИД страны Эли Коэн. — Мы не допустим, чтобы у ХАМАС осталась власть в секторе Газа“.

Вскоре после нападения боевиков ХАМАС командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявило о готовящейся в секторе Газа наземной операции „беспрецедентного масштаба“ и призвало местных жителей покинуть северную часть анклава в 24 часа.

Несмотря на спешку и приведенные в полную боевую готовность войска (в ряды ЦАХАЛ было призвано свыше 300 тысяч резервистов), наступление, за возможным развитием которого следит весь мир, пока не началось — в том числе из-за усилий международного сообщества во главе с США, которые побуждают Израиль отложить наземную операцию.

Израиль неоднократно подчеркивал, что не собирается оккупировать Газу, называя своей главной задачей свержение режима ХАМАС.

Однако по-прежнему неясно, кто будет после этого управлять анклавом и сможет ли Израиль разорвать отношения с сектором Газа, находящимся в экономической зависимости от него.

„Нет реально достижимых военных целей“

В Вашингтоне обеспокоены тем, что у Израиля нет „реально достижимых военных целей“ в секторе Газа и что Армия обороны Израиля еще не готова начать наземное вторжение с планом, который может сработать, пишет издание New York Times.

После встречи с Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве президент США Джо Байден призвал Израиль сформулировать „долгосрочный план действий“ и отметил, что принятие тяжелых решений в военное время требует „ясности в отношении поставленных целей“.