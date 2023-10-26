„Я прошла через ад“. Что рассказала израильская заложница, которую захватили террористы ХАМАС

Лифшиц говорила на иврите, ее дочь Шэрон переводила для англоязычных СМИ, пишет „Медуза“.

„Я прошла через ад“, — сказала Йохевед Лифшиц, говоря о нападении на кибуц Нир-Оз, в котором она жила. Кибуц расположен недалеко от границы с сектором Газа и стал одной из первых целей боевиков ХАМАС во время нападения на Израиль. По словам Лифшиц, утром 7 октября в кибуце стало „внезапно очень тихо“, после чего поселение атаковали „полчища“ боевиков ХАМАС. По данным властей, в Нир-Оз более четверти жителей погибли или пропали без вести. Лифшиц рассказала, что ее похитили вместе с 83-летним мужем и другими жителями кибуца. Боевики вывезли их на мотоциклах в сектор Газа, по пути их били палками, после чего завели в „паутину“ подземных туннелей.

Йохевед Лифшиц рассказала, что в туннелях их встретили люди, пообещавшие не причинять вреда заложникам. Сперва Лифшиц объединили с группой из 25 человек, затем разделили на группы поменьше — Лифшиц оказалась вместе с четырьмя людьми из ее кибуца. По словам женщины, они спали на матрасах на полу туннелей, ели ту же еду, что и боевики ХАМАС. Кроме того, заложников регулярно осматривали врачи. По словам Лифшиц, боевики думали над тем, чтобы заложники не заболели.

„Они обращались с нами мягко, обеспечивали всем необходимым“, — сказала она, отвечая на вопрос, почему сразу после освобождения пыталась пожать руку боевику. „Они были очень щедры к нам, очень добры. Они содержали нас в чистоте. Они заботились о каждой детали. Там много женщин, они знают о женской гигиене, и они позаботились обо всем“, — рассказала Лифшиц.

Йохевед Лифшиц в то же время раскритиковала власти Израиля. По ее словам, „неосведомленность“ израильских спецслужб и армии о готовящемся нападении ХАМАС серьезно навредила жителям. „Они (боевики) предупреждали нас за три недели до нападения, жгли поля, посылали огненные шары, а ЦАХАЛ не отнесся к этому серьезно“, — добавила она.