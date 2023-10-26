Министерство готовит новый закон о защите животных
В Министерстве регионального развития и сельского хозяйства готовят новый закон о защите животных, который во многом ориентирован на улучшение жизни домашних питомцев. Законопроект должен быть принят к весне, сообщает Rus.ERR.
„Намечено четыре направления: профилактическая деятельность, мониторинг, вопрос компетентности и вопросы сотрудничества“, - перечислила представитель Министерства сельского хозяйства Пилле Таммемяги.
По мнению защитников животных, в законе отсутствует конкретика. В настоящее время также нет обязанности чипировать животное, в некоторых самоуправлениях это лишь рекомендательная мера.
Специалисты считают, что новый закон должен ужесточить наказание, поскольку сейчас живодерам все сходит с рук. Особенно это касается владельцев так называемых фабрик, на которых домашних питомцев разводят в непригодных для жизни условиях.
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