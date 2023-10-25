В Совбезе ООН призывают к прекращению огня в секторе Газа, США просят взять „гуманитарную паузу“
США и ряд других западных стран, включая Австралию и Канаду, воздержались от того, чтобы напрямую призывать к полному прекращению огня, как это сделали международные организации или лидеры арабских государств.
Вместо этого Соединенные Штаты предложили взять „гуманитарную паузу“, чтобы обеспечить доставку в анклав гуманитарных грузов и позволить местным жителям избежать опасности.
„Израиль должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданскому населению“, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, призвав Совбез ООН поддержать новую резолюцию США по урегулированию конфликта.
„У меня нет причин ожидать, что террористическая организация проявит уважение к международному праву или любым призывам к прекращению огня“, — заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
„Сказать по правде, ХАМАС необходимо уничтожить как угрозу — не только для Израиля, но для всего мира“, — добавил министр.
Россия со своей стороны призвала к полному прекращению боевых действий.
„Весь мир ждет от Совета безопасности призыва к быстрому и безоговорочному прекращению огня“, — заявил посол России в Совете безопасности ООН Василий Небензя.
Арабские страны решительно поддержали призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС на фоне гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в секторе Газа.
„Мы с сожалением дважды наблюдали неспособность Совета принять резолюцию и призвать к прекращению огня, чтобы положить конец этой войне“, — заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Глава МИД Иордании Айман Сафади потребовал от Совета безопасности „занять четкую позицию, чтобы убедить два миллиарда арабов и мусульман в том, что международное право будет соблюдаться“.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пытался ошибочно обвинить Иран в войне между Израилем и ХАМАС, пишет Reuters.
„Наша приверженность региональному миру и стабильности остается непоколебимой, — отметил он. — США еще больше усугубили конфликт путем открытого присоединения к агрессору за счет невинного палестинского населения“.
Ранее МИД Израиля призвал к отставке Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша после его заявления о том, что нападение ХАМАС на Израиль „возникло не на пустом месте“.
Представитель израильского МИД Лиор Хайят сказал, что таким образом Гуттериш выступил „с оправданием терроризма“: „Вместо того, чтобы встать на сторону жертв, он обвинил самих жертв в зверствах, подобных которым мы не видели со времени Холокоста“.
Президент США Джо Байден и принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о более широких дипломатических усилиях „для поддержания стабильности во всем регионе и предотвращения расширения конфликта“, заявили в Белом доме.
Гуманитарная катастрофа
Газа находится на грани гуманитарной катастрофы — более 1,4 миллиона перемещенных палестинцев страдают от нехватки питьевой воды, продовольствия и медикаментов.
Только во вторник в Газе погибло 704 человека, включая 305 детей, утверждает контролируемое ХАМАС местное министерство здравоохранения. Если это действительно так, то, по данным ООН, это самый высокий показатель жертв за один день конфликта с начала войны.
Во вторник из Египта в анклав прибыли восемь грузовиков с водой, продуктами и медикаментами. Это четвертая партия гуманитарной помощи, прибывшая туда с начала войны с Израилем.
В сообщении палестинского Красного Полумесяца уточняется, что в пяти грузовиках была вода, в двух — продукты питания, в одном — лекарства.
Однако этой помощи недостаточно, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в анклаве, считают гуманитарные организации.
Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) говорит, что его убежища переполнены: в 150 объектах размещены около 600 тысяч человек.
„Вместимость наших убежищ превышена в четыре раза — многие люди спят на улицах, поскольку имеющиеся помещения переполнены“, — говорится в заявлении ООН.
Министерство здравоохранения сектора Газа предупредило, что система здравоохранения в анклаве на грани краха: 12 из 32 больниц в Газе прекратили свою работу.
Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) заявило, что к концу среды в секторе Газа закончится горючее — это чревато остановкой гуманитарной деятельности в анклаве, что грозит местным жителям катастрофой.
„Если мы срочно не получим горючее, то будем вынуждены прекратить наши операции в секторе Газа в среду ночью“, — заявила Би-би-си пресс-секретарь агентства Джульетта Тума.
Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в накоплении запасов горючего, опубликовав спутниковый снимок дюжины топливных резервуаров в Газе, где хранится, по словам военных, более 500 тыс. литров горючего.
„Спросите у ХАМАС, не дадут ли они вам немного“, — предложили в ЦАХАЛ.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
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