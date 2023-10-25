В Совбезе ООН призывают к прекращению огня в секторе Газа, США просят взять „гуманитарную паузу“

„Наша приверженность региональному миру и стабильности остается непоколебимой, — отметил он. — США еще больше усугубили конфликт путем открытого присоединения к агрессору за счет невинного палестинского населения“.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пытался ошибочно обвинить Иран в войне между Израилем и ХАМАС, пишет Reuters.

Глава МИД Иордании Айман Сафади потребовал от Совета безопасности „занять четкую позицию, чтобы убедить два миллиарда арабов и мусульман в том, что международное право будет соблюдаться“.

„Мы с сожалением дважды наблюдали неспособность Совета принять резолюцию и призвать к прекращению огня, чтобы положить конец этой войне“, — заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри .

Арабские страны решительно поддержали призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС на фоне гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в секторе Газа.

„Весь мир ждет от Совета безопасности призыва к быстрому и безоговорочному прекращению огня“, — заявил посол России в Совете безопасности ООН Василий Небензя .

Россия со своей стороны призвала к полному прекращению боевых действий.

„Сказать по правде, ХАМАС необходимо уничтожить как угрозу — не только для Израиля, но для всего мира“, — добавил министр.

„У меня нет причин ожидать, что террористическая организация проявит уважение к международному праву или любым призывам к прекращению огня“, — заявил министр обороны Канады Билл Блэр .

„Израиль должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданскому населению“, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен , призвав Совбез ООН поддержать новую резолюцию США по урегулированию конфликта.

Вместо этого Соединенные Штаты предложили взять „гуманитарную паузу“, чтобы обеспечить доставку в анклав гуманитарных грузов и позволить местным жителям избежать опасности.

США и ряд других западных стран, включая Австралию и Канаду, воздержались от того, чтобы напрямую призывать к полному прекращению огня, как это сделали международные организации или лидеры арабских государств.

Ранее МИД Израиля призвал к отставке Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша после его заявления о том, что нападение ХАМАС на Израиль „возникло не на пустом месте“.

Представитель израильского МИД Лиор Хайят сказал, что таким образом Гуттериш выступил „с оправданием терроризма“: „Вместо того, чтобы встать на сторону жертв, он обвинил самих жертв в зверствах, подобных которым мы не видели со времени Холокоста“.

Президент США Джо Байден и принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о более широких дипломатических усилиях „для поддержания стабильности во всем регионе и предотвращения расширения конфликта“, заявили в Белом доме.

Гуманитарная катастрофа

Газа находится на грани гуманитарной катастрофы — более 1,4 миллиона перемещенных палестинцев страдают от нехватки питьевой воды, продовольствия и медикаментов.

Только во вторник в Газе погибло 704 человека, включая 305 детей, утверждает контролируемое ХАМАС местное министерство здравоохранения. Если это действительно так, то, по данным ООН, это самый высокий показатель жертв за один день конфликта с начала войны.

Во вторник из Египта в анклав прибыли восемь грузовиков с водой, продуктами и медикаментами. Это четвертая партия гуманитарной помощи, прибывшая туда с начала войны с Израилем.

В сообщении палестинского Красного Полумесяца уточняется, что в пяти грузовиках была вода, в двух — продукты питания, в одном — лекарства.

Однако этой помощи недостаточно, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в анклаве, считают гуманитарные организации.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) говорит, что его убежища переполнены: в 150 объектах размещены около 600 тысяч человек.

„Вместимость наших убежищ превышена в четыре раза — многие люди спят на улицах, поскольку имеющиеся помещения переполнены“, — говорится в заявлении ООН.