Крупнейший за 20 лет прорыв в лечении рака шейки матки: клинические испытания подтвердили эффективность новой терапии

Данные клинических испытаний, представленные на собрании Европейского общества медиков-онкологов (ESMO), недвусмысленно указывают на эффективность предлагаемой терапии: шансы пациентки на выздоровление лечение увеличивает более чем на треть (35%).

Деньги на исследования были выделены британской благотворительной организацией Cancer Research UK, представители которой уже охарактеризовали результаты испытаний словом „remarkable“ — то есть „выдающимися“ или „замечательными“.

В организации выразили надежду, что онкологические клиники по всему миру как можно скорее возьмут новую методику на вооружение и начнут советовать пациенткам еще до облучения опухоли пропить курс давно известных препаратов.

Рак шейки матки — одно из самых распространенных онкологических заболеваний по всему миру. Другими словами, у очень многих пациенток злокачественная опухоль локализуется именно в этом месте. Примерно каждый 15-й „женский“ онкологический диагноз — именно рак шейки матки.

Среди пациенток встречаются женщины самого разного возраста: многие из них узнают о своем диагнозе вскоре после 30-летия.

И хотя за последние полвека эффективность лучевой терапии существенно возросла, после нее почти у трети пациенток болезнь возвращается.

А значит, изнурительное лечение (а лучевая терапия — это фактически попытка убить опухоль радиацией, нанеся как можно меньший ущерб остальным органам пациента) приходится начинать по новой.

Теперь эту треть можно будет сократить еще втрое — причем только лишь за счет приема перед облучением нескольких недорогих лекарств.

„В лечении любого рака самый главный фактор — это время“, — напомнил собравшимся глава Cancer Research UK Иэн Фаукс.