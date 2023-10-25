ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: набравший ход „ТалТех“ обыграл „Авис Утилитас“

„Авис Утилитас“ начал игру лучше и выиграла первую четверть со счетом 32:16, но в середине второй четверти „ТалТех“ сделал рывок 13:0 и ушел на перерыв, ведя 47:44. В третьей четверти гости захватили 11-очковое преимущество, но оно быстро растаяло, и перед последней четвертью „Авис Утилитас“ вела всего три очка. В начале решающей четверти „ТалТех“ вышел вперед и сумел удержать преимущество до конца.