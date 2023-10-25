Вице-мэр Нарвы ушел в отпуск с 20 октября. Его избрали 19 октября. Как так?(7)
Олег Карпиков, вице-мэр Нарвы по хозяйственным делам, ушел в отпуск сразу после своего назначения. Из отпуска за свой счет он выйдет только 1 ноября. На встрече с журналистами после своего избрания, 19 октября, Карпиков говорил только о том, как он намерен в ближайшем времени изменить структуру городской управы и о важности комплексного подхода к ремонту всех составляющих хозяйственной сферы, про отпуск не прозвучало ни слова.
По словам депутата городского собрания Нарвы Алексея Евграфова, возглавляющего фракцию „Нарва“, они изначально знали, что такая ситуация будет, так как Карпиков их предупредил более чем за неделю о том, что после избрания ему нужно будет время, чтобы закончить свои дела в Таллинне. Поэтому ничего страшного лидер депутатской фракции „Нарва“ в уходе вице-мэра в отпуск сразу же после назначения не видит. „Все работают, мэр на месте, все нормально“, - сказал Евграфов.
Кстати, он также отметил, что новый мэр Нарвы Яан Тоотс предупреждал депутатов, что у него запланирован семейный отпуск на две недели, возможно, он напишет заявление и уедет. „Поскольку это было согласовано, то я проблем не вижу“, - подчеркнул депутат. Но отметил, что узнавать об отпуске мэра нужно у него самого.
Другой точки зрения придерживается депутат Денис Ларченко. „Я прекрасно понимаю, что он бизнесмен и ему нужно подтянуть хвосты, но в Нарве начинается обсуждение допбюджета на следующий год, - сказал Ларченко. - Карпиков как вице-мэр должен участвовать в этом обсуждении, иначе у нас окажется, что не будет денег на ремонт дорог, ремонт детских площадок, потому что не предусмотрели. Он должен стоять за городскую сферу. Он должен понимать приоритеты, иначе, когда начнутся дебаты в горсобрании о том, что оставлять в допбюджете, а что нет, он не сможет отстоять интересы городского хозяйства, просто не будет знать, что важнее, а на все денег не будет“.
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