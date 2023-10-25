Сын Кадырова, избивший арестованного в СИЗО, получил третью награду за месяц

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Термезов объяснил награждение „личным вкладом“ Адама Кадырова в развитие „межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей“. В чем именно выразился вклад 15-летнего сына Рамзана Кадырова, чиновник не уточнил, однако назвал мальчика истинным патриотом региона и Отечества.

Накануне Адаму Кадырову вручили вторую по значимости награду Татарстана — орден „Дуслык“ („Дружба“). О награждении сына главы Чечни „за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия“ объявил дядя Адама и депутат Госдумы Адам Делимханов.

„Мне очень приятно, что в любом деле АДАМ выкладывается на сто процентов и достигает видимых результатов, всегда стремясь быть лучшим из лучших. Неудивительно, что личные и деловые качества АДАМА РАМЗАНОВИЧА позволили ему заслужить очередную почётную награду“, — написал в телеграме Делимханов.

Ни глава Татарстана Рустам Минниханов, ни другие местные чиновники о награждении не объявляли, указ о награждении или пресс-релиз о нем не были опубликованы. Во всех национальных СМИ сообщения о награждении опубликованы со ссылкой на чеченские источники, в публикациях нет комментариев властей региона, отмечает издание „Агентство“.

19 октября депутат из Татарстана Азат Хамаев, выступая на заседании Госсовета республики, упомянул избиение арестованного Никиты Журавеля сыном Кадырова и задал коллегам вопрос: „В каком правовом поле мы сегодня живем?“ Глава Татарстана Минниханов после этого заявил, что слова депутата не имеют отношения к позиции мусульман республики, а Хамаев принес извинения за „эмоциональное высказывание“

6 октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни. Объявивший об этом Делимханов называл его „ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека“.