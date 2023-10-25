ФОТО | В Ласнамяэ появятся три общественные плодовые рощи, два цветочных луга. И не только

„Зеленая столица дала нашему району очень много. В нескольких местах появились новые деревья, которые дают защиту в солнечную и ветреную погоду. В ряде мест были разбиты общественные плодовые рощи, где наши жители смогут в будущем полакомиться вкусными и полезными продуктами. Созданные в этом году луга украсят наши парки в следующем году“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что титул „Зеленой столицы“ заложил основы нового подхода, который будет использоваться при планировании городского пространства и в дальнейшем.

Работы были выполнены в рамках проекта „Зелёный след“, который объединяет мероприятия, направленные на улучшение качества зелёных зон, новое озеленение и улучшение качества пространства в местах интенсивного использования, поддержку развития внутренних городских зелёных сетей, а также экспериментирование с инновационными городскими пространственными решениями как в плане изменения пространственной организации, так и в плане прототипов.

Всего в районе Ласнамяэ появится три общественных плодовых рощи, иными словами – мини-парка с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками. Большая часть работ по адресу ул. Паэ, 19, ул. Выру, 11 и ул. Махтра, 64 уже завершена.

Кроме того, в этом году в парках Паэ и Тондилоо были высажены два цветочных луга. Для создания цветочных лугов на отдельных участках парков был снят верхний слой почвы и посеяны семена различных видов цветов. Взращивание лугов требует времени, и районная управа надеется, что уже в следующем году новые красивые зоны в парках будут радовать жителей.