„Нормально махнули планетарий на трамвай. Забирайте и депутатов местных, мож?“ Как читатели RusDelfi обсуждают открытие секс-шопа в Нарве

Прозвучало мнение, что „работы нет в Нарве, остаётся сексшопиться что тоже не плохо“, а в ответ кто-то написал, что „повышать рождаемость, это тоже работа“.

Особенно редакцию позабавили варианты заголовков, похоже, нам есть, чему учиться, а колкие замечания в адрес щекотливых названий текстов RusDelfi - думаем теперь не принимать за чистую монету. Например, есть такие предложения: „На месте планетария нарвские плоскоземельщики будут устраивать оргии“ или „Шароверы сбежали в Таллинн“, „Планетарий накрылся звЯздой“, „Теперь без шарообразного прикрытия. Шах и мат, столица! Возбуди экономику и ты!“ Еще вариант: „Секс шоп в Нарве стимулировал открытие Планетария в Таллинне“?))“ После чего другие пользователи медиа предложили автору последнего заголовка пополнить ряды эстонских журналистов.

Один из пользователей в шутку написал: „Нормально махнули планетарий на трамвай. Забирайте и депутатов местных, мож?“ Он имел ввиду трамвай, который раньше стоял в Таллинне и в котором располагалось кафе, а теперь он в этом же амплуа находится на берегу Балтийского моря в Нарва-Йыэсуу. Этот же пользователь добавил: „Да из Нарвы можно просто приезжать и грузить что нравится, покупать не обязательно это“. Это была саркастичная отсылка к увезенному из Нарва-Йыэсуу танку-памятнику.

Владимиру Гоману, бизнесмену, купившему нарвский планетарий и сделавшему репост статьи, даже стало обидно за своих знакомых, владельцев секс-шопа, после выхода нашего текста, потому что он считает, что противопоставлять интерес к науке и секс - это странно. Он пишет: „Я конечно выгляжу на фоне противопоставления планетария и секс-шопа в белом пальто и с крылышками. Но за владельцев магазина интим-товаров немного обидно. Тем более я узнал о планетарии благодаря им“.

Один из пользователей пишет: „Огого, наконец-то в городе секс-революция?! на самом деле, не уверена, что жители наши к такому готовы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Да и онлайн все это уже есть..“.

Действительно, в Нарве, по словам некоторых жителей, секс-шоп есть. Но кто-то утверждает, что он не работает, кто-то говорит, что переехал в другое место, но следы теряются. Кстати, предприниматели, которые сейчас ищут место для магазина в Нарве, возможно, выберут не торговый центр Astri, но от идеи открытия еще не отказались. В поддержку их затеи пользователь фейсбука пишет: „Не только детские магазины открывать, но и для взрослых пусть будет“, „Лучше, чем очередная вейповая или конопляная ерунда“.

Не обошлось без шуточек и по поводу места для секс-шопа: „Расположение что ни на есть „уместное“. Рядом с детским магазином, детской игровой комнатой, книжным магазином...секс-шоп“. Кто-то высказал мысль, что секс-шоп рядом с детским магазином - это предостережение о важности предохранения.

„Чем жители Нарвы хуже народа, у которого в городе есть такие магазины? Почему жители Нарвы должны меньше уделять внимания своей интимной жизни, чем жители других городов? К чему неудобства, если возможны удобства? в центральном месте города аж может будет“, - написал один из читателей статьи.

Кто-то даже связал возможное появление секс-шопа с назначением на должность нарвского вице-мэра таллинского бизнесмена, владельца ночного клуба, Олега Карпикова, который, кстати, ушел в отпуск с 20 по 31 октября, хотя стал вторым лицом в городе только 19 октября. „Началось, как и предвиделось! Вице-мэр ведь собственник известного ночного клуба в Таллинне. Всё идёт по плану“, - написал один из комментатором в группе „Открытая Нарва“.

Один из комментаторов подытожил: „Сексшопов - 2шт, Планетариев - 0 шт“. А другой заметил, что „мало кто ходит в планетарий, но хотят, что бы его оставили“. И еще: „Все т*ахаются, но против секс-шопа. Может поэтому у нас такая жизнь?)“ Пожалуй, этой фразой можно и завершить наш обзор комментариев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .