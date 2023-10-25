ПОДКАСТ | Доходы - как зарабатывать на предпринимательстве

Сегодня предпринимателем может стать каждый. Да, это так. А если нет опыта? И это больше не проблема. Предпринимательство - непростой, но от этого еще более интересный способ дополнительного (или основного) дохода. Предпринимателем может стать любой у кого есть идея - продукт или услуга, которая имеет спрос, т.е. кто-то готов тебе за нее заплатить.

В начале выпуска мы стараемся раскрыть особенности предпринимательского подхода, основные качества человека, который занимается этим видом деятельности и рассказываем, почему и зачем сами стали предпринимателями.

Далее, знакомим слушателей с техническими аспектами, которые нужны для начала предпринимательской деятельности. Затрагиваем вопросы официальной регистрации предпринимательского счета и фирмы, а также нынешних требований.

Конечно, для многих, кто заинтересован в предпринимательстве, проблема начинается уже на этапе идеи. Поэтому мы предлагаем слушателю сделать практическое задание и, возможно, оно станет отправной точкой в начале новой деятельности. С появлением идеи предлагаем подумать о возможных решениях для ее тестирования. Также говорим про анализ конкурентов и потенциальных клиентов. Может быть для реализации идеи понадобятся новые навыки или дополнительное обучение.

Можно ли совмещать найм и предпринимательство? На начальном этапе найм совсем не помеха новой деятельности, если правильно управлять своим временем, а часто даже некая опора в построении нового пути. Не забываем про важность наличия финансовой подушки, которая придаст тебе уверенности и стабильности, если в какой-то момент придется сделать выбор в пользу чего-то одного!