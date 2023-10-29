Эстонский Экспресс
29.10.2023, 21:17

Мэр Кохтла-Ярве: жизнь здесь настолько сумасшедшая, что у меня даже нет времени проверить, что происходит на моем банковском счете

 
КАТРИ РАЙК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер — такой же сильный и энергичный руководитель, как и бывшая мэр Нарвы Катри Райк.
КАТРИ РАЙК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер — такой же сильный и энергичный руководитель, как и бывшая мэр Нарвы Катри Райк.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

„Переход к образованию на эстонском языке находится под угрозой, когда учителя, не обладающие необходимыми языковыми навыками, теряют работу. Мы не можем отменить этих людей и сказать: вы не подходите, и вся ваша предыдущая работа не имеет никакого значения“, — говорит мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер в интервью Eesti Ekspress.

Когда составляется рейтинг городов Эстонии по уровню безопасности, Таллинн и Кохтла-Ярве всегда оказываются на одних из последних мест. Какова ситуация сейчас?

К сожалению, в наши дни Кохтла-Ярве — это аномалия на карте Эстонии. Даже наши местные полицейские начальники не могут понять, почему так происходит. Именно в части города Ярве, где находится городская управа, количество вызовов полиции крайне велико.

Когда находишься на улице в дневное время, это не бросается в глаза и никто не должен чувствовать угрозы. Большинство инцидентов по-прежнему связано с

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