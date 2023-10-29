Мэр Кохтла-Ярве: жизнь здесь настолько сумасшедшая, что у меня даже нет времени проверить, что происходит на моем банковском счете

Когда составляется рейтинг городов Эстонии по уровню безопасности, Таллинн и Кохтла-Ярве всегда оказываются на одних из последних мест. Какова ситуация сейчас?

К сожалению, в наши дни Кохтла-Ярве — это аномалия на карте Эстонии. Даже наши местные полицейские начальники не могут понять, почему так происходит. Именно в части города Ярве, где находится городская управа, количество вызовов полиции крайне велико.

Когда находишься на улице в дневное время, это не бросается в глаза и никто не должен чувствовать угрозы. Большинство инцидентов по-прежнему связано с