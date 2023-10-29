29.10.2023, 21:17
Мэр Кохтла-Ярве: жизнь здесь настолько сумасшедшая, что у меня даже нет времени проверить, что происходит на моем банковском счете
ФОТО: | Delfi Meedia
„Переход к образованию на эстонском языке находится под угрозой, когда учителя, не обладающие необходимыми языковыми навыками, теряют работу. Мы не можем отменить этих людей и сказать: вы не подходите, и вся ваша предыдущая работа не имеет никакого значения“, — говорит мэр города Кохтла-Ярве Вирве Линдер в интервью Eesti Ekspress.
Когда составляется рейтинг городов Эстонии по уровню безопасности, Таллинн и Кохтла-Ярве всегда оказываются на одних из последних мест. Какова ситуация сейчас?
К сожалению, в наши дни Кохтла-Ярве — это аномалия на карте Эстонии. Даже наши местные полицейские начальники не могут понять, почему так происходит. Именно в части города Ярве, где находится городская управа, количество вызовов полиции крайне велико.