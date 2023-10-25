Правда ли, что в видео нападения ХАМАС на Израиль есть приказы на русском языке?

Разошедшийся по соцсетям видеоролик снят, как видно из самой записи, уже после разрушения стены на границе. А выложен он был в Сеть не позднее 17:04 по московскому времени 8 октября, когда появился в крупном (723 000 подписчиков на момент написания этого разбора) Telegram-канале, название которого можно перевести с арабского языка как „Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам“. Так же называется военное крыло ХАМАС, но на официальном сайте группировки содержится ссылка на другой канал. Подпись к ролику гласит: „Сцены штурма „Бригадами Кассама“ базы „Эрез“ (там расположен КПП на границе Израиля и сектора Газа. — Прим. ред.). В ходе операции #Наводнение_Аль-Акса несколько солдат противника были убиты или взяты в плен“.

Радикальная исламистская группировка ХАМАС, признанная террористической во многих странах мира, напала на Израиль утром 7 октября. Боевики нанесли серию ракетных ударов по территории страны, а также, разрушив стену на границе сектора Газа, проникли в приграничные поселения. В результате действий боевиков, по последним оценкам Израиля, погибли не менее 1400 человек, ещё 222 были взяты в заложники.

Информацию о том, что приказы боевикам отдавались на русском языке, можно найти в многочисленных постах пользователей социальных сетей. В качестве доказательства используется якобы опубликованный движением ХАМАС ролик, снятый в первые часы нападения на Израиль, а также его фрагменты разной длины. Пользователям в видео слышатся две команды: „Прикрывай“ и „Пошли“.11 октября такой ролик опубликовал на своём YouTube-канале (108 000 просмотров) российский правозащитный проект Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин во время стрима на YouTube-канале „Фейгин Live“ задался вопросом, не были ли предполагаемые „русскоязычные инструкторы“ бойцами ЧВК „Вагнер“ . На следующий день аналогичным роликом поделился в X (бывший Twitter) советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Его твит набрал 4,5 млн просмотров. Новостные заметки на эту тему, преимущественно со ссылкой на Gulagu.net, разместили и СМИ : например, УНИАН , MigNews и GordonUA .

Чтобы разобраться, на каком языке и что говорят люди на видео, „Проверено“ обратилось за помощью к журналистам из Arab Fact Checkers Network (AFCN). Рана Салахат из марокканского проекта Tahaqaq, просмотрев видеоролик, сообщила нам, что никакого языка, кроме арабского, в видео не слышно. На седьмой секунде вместо предполагаемого русского „Прикрывай“ человек говорит на арабском: „Пригни голову“, а далее следует фраза, также на арабском языке, которую на русский можно перевести как „Я буду сражаться“.

Востоковед Руслан Сулейманов также посмотрел ролик по просьбе „Проверено“. Он не услышал на видео команд на русском языке, а за более подробными комментариями обратился к знакомым, которые владеют палестинским диалектом арабского. Так, жительница Газы разобрала в ролике фразы, которые можно перевести как „Заходи отсюда“, „Эй ты, пригни голову“ и „Пошли-пошли“. Живущий в Иерусалиме палестинец тоже услышал приказ пригнуть голову, а ещё арабоязычную реплику „Пошли, ребята“.

Роликом о русскоязычных инструкторах среди боевиков ХАМАС также заинтересовались фактчекеры из грузинского проекта „Детектор мифов“. Они попросили посмотреть видео иорданских журналистов из издания Fatabyyano, также занимающегося проверкой фактов. Те засвидетельствовали, что русского языка в ролике нет, все диалоги ведутся на палестинском диалекте арабского. В частности, сотрудники Fatabyyano сообщили, что „в видео звучат фразы „Опусти голову, мужик“, „Бог велик, Бог велик“, „Шагай, шагай“. Несколько слов из разговора непонятны из-за шума, хотя они тоже звучат по-арабски“.

На вопрос, почему опрошенные носители арабского во многих репликах слышат разные слова, Сулейманов пояснил, что у этого языка огромное количество диалектов — далеко не всегда, например, алжирец и сириец могут легко понять друг друга. В проверяемом случае всё усложняется и не самым хорошим качеством звука на записи. При этом все опрошенные нами и нашими коллегами носители арабского языка и люди, использующие его в своей профессиональной деятельности, сошлись в одном: никакого другого языка, кроме арабского, в видео не звучит.

Таким образом, сразу две независимые фактчекерские арабоязычные редакции подтвердили, что никаких команд на русском языке в запечатлённой на видео атаке не звучало. В этом же сошлись и люди, для которых арабский — родной или активно используемый в работе язык.

Итог: Неправда