26.10.2023, 08:20
Случайно или намеренно? Школы Ида-Вирумаа предоставили списки неквалифицированных учителей для выплат надбавок(4)
ФОТО: | Õhtuleht
Школы Ида-Вирумаа представили в Министерство образования и науки 82 учителя, которые не соответствовали условиям выплаты надбавки к заработной плате. По данным Минобразования, неизвестно, были ли документы поданы, понимая, что они некорректны, или же это досадная случайность.
При подаче заявления на пособие необходимо было предоставить имена преподавателей и документы, подтверждающие их квалификацию и знание государственного языка. Однако в ходе оценки выяснилось, что в числе прочих было представлено 82 работника образования, которые не имеют необходимой квалификации или высшего образования, не работают на эстонском языке или не обладают необходимыми знаниями эстонского языка.