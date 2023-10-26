Случайно или намеренно? Школы Ида-Вирумаа предоставили списки неквалифицированных учителей для выплат надбавок

При подаче заявления на пособие необходимо было предоставить имена преподавателей и документы, подтверждающие их квалификацию и знание государственного языка. Однако в ходе оценки выяснилось, что в числе прочих было представлено 82 работника образования, которые не имеют необходимой квалификации или высшего образования, не работают на эстонском языке или не обладают необходимыми знаниями эстонского языка.