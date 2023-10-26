Новости Ида-Вирумаа
26.10.2023, 08:20

Случайно или намеренно? Школы Ида-Вирумаа предоставили списки неквалифицированных учителей для выплат надбавок

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В Минобразования надеются, что к следующему раунду подачи заявок на пособия по заработной плате все уладится.
В Минобразования надеются, что к следующему раунду подачи заявок на пособия по заработной плате все уладится.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Школы Ида-Вирумаа представили в Министерство образования и науки 82 учителя, которые не соответствовали условиям выплаты надбавки к заработной плате. По данным Минобразования, неизвестно, были ли документы поданы, понимая, что они некорректны, или же это досадная случайность.

При подаче заявления на пособие необходимо было предоставить имена преподавателей и документы, подтверждающие их квалификацию и знание государственного языка. Однако в ходе оценки выяснилось, что в числе прочих было представлено 82 работника образования, которые не имеют необходимой квалификации или высшего образования, не работают на эстонском языке или не обладают необходимыми знаниями эстонского языка.

По словам руководителя отдела перехода на эстоноязычное обучение Министерства образования Ингара Дуболазова, за пособием по заработной плате обратились все восемь самоуправлений Ида-Вирумаа, два оператора частных школ и 14 государственных школ.

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