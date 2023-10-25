МНЕНИЕ | Вместо того, чтобы экономить и поднимать налоги, может быть, начнем зарабатывать?(15)
В Эстонии широко обсуждаются самые разные возможности для пополнения государственного бюджета. Политики выдвигают различные идеи , кому еще можно урезать зарплаты и какие еще налоги можно поднять и внедрить. В то же самое время положительного решения ждут бизнес-проекты, которые могли бы помочь залатать дыру в бюджет, пишет Лаури Райд, руководитель проекта биопроизводства VKG.
Уже прошло более двух лет с момента, как VKG озвучил свой план постройки в Ида-Вирумаа нового производства для переработки древесины низкого качества, т.н производство биопродуктов. Новый комплекс позволил бы произвести сырье для текстильной и бумажной промышленности, создал бы 1250 прямых и косвенных рабочих мест и в том числе ощутимую прибыль в бюджет. Учитывая прошлогоднюю инфляцию, увеличение ВВП может составить до 450 миллионов евро в год. Но мы по-прежнему ждем „зеленого света“ от государства несмотря на то, что все активнее говорится о „зеленом переходе“ и том, что век сланцевой промышленности подходит к концу.
И это на фоне того, что последние годы Эстония экспортировала в Скандинавию от 2.7 до 3 миллионов м3 древесины низкого качества ежегодно, а вместе с ней и налоговую прибыль и хорошие зарплаты, которые могли бы получать жители Ида-Вирумаа вместо скандинавских соседей. Сегодня в Скандинавии работает около 50 биопроизводств, строятся и запускаются новые заводы, но мы смотрим на этот успех со стороны и все еще не сделали решающего шага.
Тем не менее, время уходит и вместе с ним возможности для роста, ведь в Ида-Вирумаа мы знаем о том, что промышленность - это не только прямые рабочие места, еще и производство восстанавливаемой энергии (кстати, это касается и нового производства!) и развитие местной логистики, химической и металлообрабатывающей отраслей, дополнительные услуги по ремонту и монтажу. Не хочу углубляться в сложную тему, но сегодня ученые из Таллиннского Технического Университета уже изобрели технологию для производства из древесины биопластика. Все вместе это помогло бы создать в Эстонии целый кластер из природосберегающих производств. Почему же мы стоим на месте?
В VKG мы уверены что биопроизводство - это именно тот проект, который необходим как региону, так и всей стране. Но если кто-то переживает, что новое крупное производство поднимет цену на древесину или дрова, то совершенно напрасно. На сегодня для него было бы достаточно только повернуть экспортные потоки древесины. Планируемое нами производство будет использовать в качестве сырья два компонента: балансовую древесину, другими словами отходы сильного в Эстонии сектора деревообработки, а также , материал который остается после работ по уходу за лесом. Получается, что один проект мог бы мотивировать и частных лесособственников ухаживать за лесом, прореживать его и выращивать здоровые и сильные леса.
Мне кажется, что в то время как Департамент статистики все чаще говорит нам о неблагоприятных данных в сфере обрабатывающей промышленности, экспорта и падении промышленного производства, самое время положить на стол те проекты, которые помогут нашей пошатнувшейся экономике.
Повторюсь, что мы в VKG уверены, что новое биопроизводство необходимо региону и всей стране и ждем от государства нового мышления: где и как правильно начать зарабатывать для страны прибыль, а не только урезать и экономить.
Концерн Viru Keemia Grupp планирует построить в волости Люганузе комплекс по производству биопродуктов, объем инвестиций составляет ориентировочно один миллиард евро. Концернтакже разрабатывает возможность производства растворимой целлюлозы из низкокачественного древесного сырья, конечные продукты которой используются в текстильной и биохимической промышленности, а также в производстве красок, пищевых и медицинских продуктов. Производственная мощность будущего комплекса зависит от продукции и сырья и составит от 330 000 до 500 000 тонн биопродукции в год, а ежегодная потребность в сырье составляет от 2,0 до 2,3 миллиона кубических метров сосновой, еловой и березовой древесины, а также древесных опилок. Потребность в древесном сырье планируется покрывать за счет местной малокачественной и отправляемой сегодня на экспорт древесины, а также импорта из Латвии и Литвы.