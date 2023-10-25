МНЕНИЕ | Вместо того, чтобы экономить и поднимать налоги, может быть, начнем зарабатывать?

Уже прошло более двух лет с момента, как VKG озвучил свой план постройки в Ида-Вирумаа нового производства для переработки древесины низкого качества, т.н производство биопродуктов. Новый комплекс позволил бы произвести сырье для текстильной и бумажной промышленности, создал бы 1250 прямых и косвенных рабочих мест и в том числе ощутимую прибыль в бюджет. Учитывая прошлогоднюю инфляцию, увеличение ВВП может составить до 450 миллионов евро в год. Но мы по-прежнему ждем „зеленого света“ от государства несмотря на то, что все активнее говорится о „зеленом переходе“ и том, что век сланцевой промышленности подходит к концу.

И это на фоне того, что последние годы Эстония экспортировала в Скандинавию от 2.7 до 3 миллионов м3 древесины низкого качества ежегодно, а вместе с ней и налоговую прибыль и хорошие зарплаты, которые могли бы получать жители Ида-Вирумаа вместо скандинавских соседей. Сегодня в Скандинавии работает около 50 биопроизводств, строятся и запускаются новые заводы, но мы смотрим на этот успех со стороны и все еще не сделали решающего шага.

Тем не менее, время уходит и вместе с ним возможности для роста, ведь в Ида-Вирумаа мы знаем о том, что промышленность - это не только прямые рабочие места, еще и производство восстанавливаемой энергии (кстати, это касается и нового производства!) и развитие местной логистики, химической и металлообрабатывающей отраслей, дополнительные услуги по ремонту и монтажу. Не хочу углубляться в сложную тему, но сегодня ученые из Таллиннского Технического Университета уже изобрели технологию для производства из древесины биопластика. Все вместе это помогло бы создать в Эстонии целый кластер из природосберегающих производств. Почему же мы стоим на месте?