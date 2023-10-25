Минобороны РФ опубликовало видео поездки Сергея Шойгу на фронт. Когда и где оно снято, непонятно

Шойгу, сообщило военное ведомство, „проверил передовой пункт управления российской группировки войск „Восток“ на Южно-Донецком направлении“. Министр обороны РФ, говорится в сообщении, заслушал доклад командующего группировкой „Восток“ генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. В докладе, в частности, говорилось о создании „штатных подразделений применения БПЛА“ и обеспечении всех подразделений „ударными и разведывательными беспилотными комплексами“.

Отдельно Шойгу заслушал доклады начальников соответствующих служб „о готовности группировки к действиям в зимний период и обеспеченности отопительными печами, а также средствами обогрева личного состава“.

Министр обороны РФ, говорится в сообщении, потребовал обратить особое внимание на обеспечение военнослужащих новым зимним обмундированием и формирование „дополнительного оперативного резерва зимней формы одежды и утепленной обуви“.

Также Шойгу, сообщает канал Минобороны РФ „Звезда“, вручил медали „Золотая Звезда“ Героя России военнослужащим, удостоенным соответствующей награды. „Я вас поздравляю! Здоровья, и живыми домой. Это главное пожелание“, — сказал Шойгу.

Подразделения группировки войск „Восток“, напоминает „Русская служба Би-би-си“, действуют в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой области, а также наносят удары по территории Запорожской области.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о поездке Шойгу в зону боевых действий в Украине в августе. Тогда министр обороны посещал передовой пункт управления группировки „Центр“. О визите Шойгу в передовой пункт управления группировки „Восток“ Минобороны РФ последний раз сообщало в мае.

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