Каждый третий житель Ида-Вирумаа испытывает опасения по поводу того, как будет справляться в следующем году

По словам Софии Кирсимаа, исполнительного директора OÜ GS Core, фирмы, занимающейся взысканием долгов, результаты опроса подтверждают значительную финансовую незащищённость жителей Ида-Вирумаа. „В нынешней экономической ситуации нет ничего удивительного в том, что люди не уверены, что смогут финансово справляться в будущем. Более того, нельзя не отметить, что 11% жителей Ида-Вирумаа уже совершенно уверены, что их финансовые обязательства в следующем году окажутся для них непосильными“, – сказала Кирсимаа. Для сравнения, она привела результаты опроса в других регионах – среди жителей Харьюмаа соответствующая доля составляла 4%, что почти в три раза меньше, а в Пярнумаа – 2%, что более чем в пять раз меньше.

Если в течение последнего года 12% жителей Харьюмаа были вынуждены взять кредит для покрытия своих повседневных расходов, то в Ида-Вирумаа брать деньги в долг пришлось 22% жителей. „Результаты опроса подтверждают, что региональное неравенство в Эстонии никуда не делось. Понятно, что жителям Ида-Вирумаа срочно необходимы положительные сигналы в отношении рабочих мест, инвестиций и социальных гарантий“, – прокомментировала Кирсимаа и добавила, что, согласно опросу, почти каждый четвёртый житель Ида-Вирумаа за последний год из-за нехватки средств хотя бы один раз просрочил оплату счетов, а половина из них была вынуждена несколько раз оплачивать счета не в срок.

Исследовательская фирма Norstat по заказу OÜ GS Core в августе нынешнего года провела опрос с целью исследования платёжного поведения жителей Эстонии. В опросе приняли участие 1000 респондентов трудоспособного возраста по всей Эстонии.

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