Ди Каприо по-прежнему в форме: что мы увидим в фильме „Убийцы цветочной Луны“ и чем сюжет похож на трагедию в Кущевской?
Кинокритик П.И.Филимонов посмотрел фильм „Убийцы цветочной Луны“ и традиционно поедлился своими впечатлениями от новинки.
Истории воцарения зла на отдельно взятой территории всегда крайне интересны и увлекательны. Интереснее, с точки зрения изучения человеческих характеров, могут быть разве что истории про маньяков. Впрочем, истории про территории зла интересны еще и другим – анализом того, как прочие обитатели этих территорий это допустили. Как получилось так, что Пол Пот воцарился в Камбодже, и никто не попытался этому воспротивиться? Как получилось так, что никто в станице Кущевской не пошел против Цапков? Как случилось, что в округе Осейдж Биллу Хейлу и его подручным удавалось так долго проворачивать то, что они проворачивали – и никто из местных жителей не хотел или не мог ничего с этим поделать, ровно до тех пор, пока Молли Бурхардт не поехала на встречу с президентом Кулиджем?
Нет ответа на этот вопрос. Возможно, потому, что простой среднестатистический человек не может представить себе в голове, что для кого-то самым простым способом решить с каким-либо человеком какую-либо проблему может быть убийство этого человека, и что если такая возможность теоретически появляется, ею берут и пользуются? Тем более, что это и не люди-то толком, это индейцы, и за их смерть, если все правильно продумать, можно еще и денег на страховке отхватить.
Скорсезе по-прежнему в форме. Ему удается держать своего зрителя в напряжении в течение всех трех с половиной часов, которые длятся „Убийцы цветочной Луны“. Он даже прибегает к некоторым неконвенциональным для себя способам изложения событий, чуть-чуть нарушает линейность в начале, и меняет точку зрения рассказчика по ходу повествования. Де Ниро по-прежнему в форме. Он играет очень своеобразное воплощение абсолютного зла, человека, который ради денег способен убить сколько угодно народа и любыми возможными способами. Вообще ни разу не задумываясь о собственных поступках, более того, будучи до конца уверенным в собственной правоте. Ди Каприо по-прежнему в форме. Вот если про Джонни Деппа принято говорить, что он все играет одинаково, то про Ди Каприо такого утверждать ни в коем случае нельзя. Здесь он, довольно неожиданно, играет недалекого человека, почти полностью лишенного стержня и своего мнения, подчинившего волю своему демоническому дядюшке настолько, что только сильная личная трагедия может это изменить.
И так уж устроен человек, что в любой невероятной истории, которую ему рассказывают или показывают (а эта история достаточно невероятна, хотя и основана на реальных событиях), он, видимо, из чувства самосохранения, ищет аналогии – ну просто чтобы не разрывало мозг от необыкновенности зла, чтобы можно было говорить пусть не о его обыденности, но хотя бы о схожести паттернов. Так вот, если знать историю станицы Кущевская, то на всем протяжении фильма невозможно отделаться от аналогий. Нам показывают таких оклахомских Цапков, только на восемьдесят лет раньше и ничего в этой чудовищной истории не замалчивая.
Все повторяется, к сожалению. Скорсезе, который никогда не был чужд социальной критике, как бы вскользь напоминает нам, что, чем более коррумпировано общество, тем с большей вероятностью подобные убийства цветочных Лун будут продолжать совершаться в разное время в разных уголках планеты. Возможно, вот прямо сейчас происходят где-то.
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