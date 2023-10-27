Ди Каприо по-прежнему в форме: что мы увидим в фильме „Убийцы цветочной Луны“ и чем сюжет похож на трагедию в Кущевской?

Истории воцарения зла на отдельно взятой территории всегда крайне интересны и увлекательны. Интереснее, с точки зрения изучения человеческих характеров, могут быть разве что истории про маньяков. Впрочем, истории про территории зла интересны еще и другим – анализом того, как прочие обитатели этих территорий это допустили. Как получилось так, что Пол Пот воцарился в Камбодже, и никто не попытался этому воспротивиться? Как получилось так, что никто в станице Кущевской не пошел против Цапков? Как случилось, что в округе Осейдж Биллу Хейлу и его подручным удавалось так долго проворачивать то, что они проворачивали – и никто из местных жителей не хотел или не мог ничего с этим поделать, ровно до тех пор, пока Молли Бурхардт не поехала на встречу с президентом Кулиджем?

Нет ответа на этот вопрос. Возможно, потому, что простой среднестатистический человек не может представить себе в голове, что для кого-то самым простым способом решить с каким-либо человеком какую-либо проблему может быть убийство этого человека, и что если такая возможность теоретически появляется, ею берут и пользуются? Тем более, что это и не люди-то толком, это индейцы, и за их смерть, если все правильно продумать, можно еще и денег на страховке отхватить.