Поиски пропавших без вести в Северном море прекращены
Недалеко от немецкого острова Гельголанд 24 октября столкнулись два грузовых судна. Поиски четверых пропавших без вести прекращены, пишет DW.
Поиски четырех человек, числящихся пропавшими без вести после столкновения накануне двух грузовых судов в Северном море, утром в среду прекращены. Об этом 25 октября сообщают немецкие агентства со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando).
Что известно о кораблекрушении
Столкновение грузовых судов „Полесье“ и „Верити“ произошло во вторник, 24 октября, около 5.00 утра в Немецкой бухте, примерно в 22 км к юго-западу от острова Гельголанд и в 31 км к северо-востоку от острова Лангеог. Предположительно, судно „Верити“, шедшее под британским флагом, затонуло вследствие столкновения. Двое человек были спасены из воды сразу, их доставили в больницу. Судно под флагом Багамских островов „Полесье“, на борту которого находились 22 человека, остается на плаву.
В поисках участвовали шесть спасательных кораблей немецкой Морской поисково-спасательной службы (DGzRS), лоцманский катер, аварийный буксир, катер водной полиции, вертолет ВМС Германии и самолет Havariekommando. Также было задействовано круизное судно, которое в момент крушения находилось в том же районе моря. Поисковые работы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжались более суток. Температура воды в этом регионе Северного моря, по данным спасателей, составляет 12 градусов.
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