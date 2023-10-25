МИД Литвы вручил ноту в связи с уничтожением мемориальной доски в память о жертвах сталинизма

„А. Елкину вручена нота протеста в связи с уничтожением мемориальной доски на кладбище города Владимира в России, которая была призвана увековечить память бывшего министра иностранных дел, архиепископа Мечисловаса Рейниса“, – сообщает МИД.

„Мы потребовали от ответственных органов Российской Федерации как можно скорее выяснить обстоятельства данного акта вандализма в городе Владимире, привлечь виновных к ответственности и немедленно восстановить мемориальную доску, посвященную памяти Мечисловаса Рейниса“, – сообщает МИД.

Сообщается, что в ходе встречи с А. Елкиным представители МИД Литвы обратили внимание на то, что это не первый случай сноса памятников жертвам режима в России.

„Подобные действия нельзя расценивать иначе, как поругание исторической правды и оскорбление памяти жертв сталинского тоталитарного режима, поэтому министерство потребовало от ответственных российских учреждений восстановить снесенные памятники“, – заявили в МИД.

Также сообщается, что представители МИДа выразили разочарование по поводу открытия в Калининградской области памятника Михаилу Муравьеву, чиновнику Царской Российской империи, печально известного своей жестокостью, который приговорил к смерти многих участников восстания 1863–1864 гг., а тысячи – сослал в Сибирь. В понедельник стало известно об уничтожении памятника жертвам политических репрессий и памятных досок на кладбище российского города Владимира.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .