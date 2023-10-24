Правдиво ли это фото, на котором солдаты держат флаг Израиля и свастику?

„Проверено“ изучило публикации в этом аккаунте и нашло несколько комментариев о вирусном изображении. Так, 8 октября другие пользователи написали localhost@root, что он разместил сфабрикованный снимок и что это легко выяснить при помощи сервиса Google Lens. На это автор ответил: „Где вы были со своим Google Lens, когда в течение восьми лет неонацистские израильские отряды бомбили Палестину американскими биолабораториями?“ Когда ему указали на то, что он, вероятно, имел в виду Донецк, localhost@root написал: „Ах да, древний народ Драмнбаса, предшественника Палестины“. Позднее в отдельном твите блогер отметил, что „орёт от того, как дурочки начали бороться с фотошопом“. Однако свои истинные мотивы localhost@root, вероятно, раскрыл в другом реплае: „Только что вы видели, что происходит каждый раз, когда россияне в чём-либо обвиняют украинцев. Глупые фейки легко опровергнуть, но безмозглые люди в это до сих пор верят. Рад, что твит стал вирусным“.