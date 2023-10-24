Правдиво ли это фото, на котором солдаты держат флаг Израиля и свастику?
В октябре 2023 года в Сети завирусилась фотография, на которой якобы запечатлён израильский неонацистский батальон „Таль Сухар“. Мы проверили, реальный ли этот снимок.
На распространяемом фото показаны более десятка мужчин в военной форме, часть которых держат государственный флаг Израиля и флаг с символикой нацистской Германии. Сообщается, что на снимке представлен „Таль Сухар“ — неонацистский батальон армии Израиля.Снимок разошёлся по соцсетям. Так, во „ВКонтакте“ его разместили паблики „Сила в правде“ (327 000 подписчиков; пост удалён, но фото сохранилось в альбоме) и „Что там у хрюклов? (ЧТУХ)“ (у поста более 1200 лайков при 25 000 просмотров), где фото прокомментировали следующим образом: „Тут и добавить нечего! Только один вопрос, а правильно ли наши делали, когда освобождали Освенцим?“ В Telegram снимок предполагаемых израильских неонацистов опубликовали, например, каналы „Бутылка“ (147 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Александр Семченко“ (91 000), где автор написал: „Красивая фотография и очень говорящая“. Аналогичные записи встречаются в соцсети X (бывший Twitter), в LiveJournal и на других сайтах.
Если внимательно изучить вирусное фото, то можно заметить, что, в отличие от флага Израиля, нацистский флаг как будто не держит ни один из запечатлённых мужчин. Если провести обратный поиск по изображению („Проверено“ воспользовалось сервисом TinEye), можно найти практически идентичный снимок, на котором не изображена нацистская символика.
Фото без флага нацистской Германии было опубликовано ещё летом 2023 года на сайтах крупнейших израильских СМИ, среди которых The Times Of Israel, Newsru.co.il и TV7 Israel News. При этом на всех ресурсах уточнено, что снимок предоставлен пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В Facebook*-аккаунте израильских вооружённых сил пост с интересующей нас фотографией появился 5 июня. „Это 12 патрульных бойцов [разведбатальона бригады] „Голани“, которые будут творить историю и тренироваться в Марокко! Вчера первая в истории делегация ЦАХАЛ отправилась на международные учения „Африканский лев“, которые проходят на марокканской земле и где приняли участие около 8000 солдат из 18 стран. Мы уверены, что вы будете представлять нас с уважением“, — говорилось в публикации. Соответственно, на исходном изображении показаны флаги Израиля и подразделения, входящего в бригаду „Голани“.
С помощью TinEye „Проверено“ обнаружило и оригинальное изображение нацистского флага — фото сделали ещё в 2020 году в Австралии. Тогда его вывесил житель небольшого города в штате Виктория, чем вызвал возмущение общественности. Примечательно, что для создания подделки её автору пришлось отзеркалить исходную фотографию, опубликованную ABC.
В большинстве распространяемых публикаций поддельный снимок представляет собой не самостоятельное фото, а скриншот твита за 7 октября 2023 года от пользователя localhost@root (@hy_zrada), в описании профиля которого указано, что он из Украины.
„Проверено“ изучило публикации в этом аккаунте и нашло несколько комментариев о вирусном изображении. Так, 8 октября другие пользователи написали localhost@root, что он разместил сфабрикованный снимок и что это легко выяснить при помощи сервиса Google Lens. На это автор ответил: „Где вы были со своим Google Lens, когда в течение восьми лет неонацистские израильские отряды бомбили Палестину американскими биолабораториями?“ Когда ему указали на то, что он, вероятно, имел в виду Донецк, localhost@root написал: „Ах да, древний народ Драмнбаса, предшественника Палестины“. Позднее в отдельном твите блогер отметил, что „орёт от того, как дурочки начали бороться с фотошопом“. Однако свои истинные мотивы localhost@root, вероятно, раскрыл в другом реплае: „Только что вы видели, что происходит каждый раз, когда россияне в чём-либо обвиняют украинцев. Глупые фейки легко опровергнуть, но безмозглые люди в это до сих пор верят. Рад, что твит стал вирусным“.
Итог: Фейк