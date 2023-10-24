ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (608-й день) | Кремль попросил пропагандистов не рассказывать о преступлениях, совершенных теми, кто вернулся с войны

Чиновники решили, что оптимальнее всего запустить её с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.По словам Баранова, главная проблема в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу существующие тяжёлые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться при скорости 6 км/сек. Рогозин обещает посоветоваться об этом с конструктором Юрием Соломоновым. Спустя несколько дней тот нашёл решение. Ещё один риск, который обсуждали Рогозин и Баранов, — то, что части ракеты могут упасть на территорию РФ. Их также беспокоило, что погрешность при ударе может составить от 50 до 100 км.

В распоряжение BILD попали записи разговоров Дмитрия Рогозина с Дмитрием Барановым — гендиректором ракетно-космического центра „Прогресс“. С начала января 2023 года они обсуждали технические детали организации удара по крупному городу Украины при помощи ракеты-носителя, которую используют для полётов в космос.

„Война России против Украины истощила запасы союзников. Наращивание производства необходимо для удовлетворения потребностей Украины и обеспечения нашей собственной обороноспособности. Скорость и объем имеют значение, так как РФ снова готовится использовать зиму в качестве орудия войны“, — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил , что военная помощь Украины истощила запасы альянса, поэтому необходимо наращивать производство для обеспечения собственной обороны.

В результате осколочные ранения получил 36-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Российские войска днем 24 октября дважды атаковали город Никополь в Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, город подвергся атаке беспилотника, а затем обстрелу из артиллерии.

Рогозин спрашивает Баранова, сколько времени ему потребуется на подготовку операции. Тот отвечает, что около шести месяцев. Экс-глава „Роскосмоса“ называет Владимира Путина „нашим великим и ужасным“ и говорит, что передаст ему план через Антона Вайно. По данным BILD, план был доведён до президента РФ 16 января. Как он отреагировал на него — неизвестно.

В курском поселке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона взрывного устройства

Губернатор Курской области Роман Старовойт соообщил, что днем 24 октября в поселке Теткино Глушковского района с дрона ВСУ было сброшено взрывное устройство. По его словам, пострадал местный житель, он получил легкое ранение. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Германия пообещала не сокращать поддержку Украины, несмотря на события на Ближнем Востоке

„Мы поддерживаем Украину экономически, финансово, гуманитарной помощью, а также оружием. На эту поддержку никоим образом не повлияет тот факт, что мы, разумеется, с ужасных утренних часов 7 октября с величайшим сочувствием и озабоченностью смотрим на Израиль и Ближний Восток“, — сказал канцлер Олаф Шольц.

Такое заявление политик сделал в ходе германо-украинского бизнес-форума в Берлине, в котором также принимает участие премьер Украины Денис Шмыгаль.

Сам Шмыгаль написал в соцсети икс, что Германия готовит новый пакет помощи Украине на 1,4 миллиарда евро, который будет в том числе направлен на укрепление ПВО.

Украинские военные переделали американские ракеты для истребителей в снаряды для ПВО

Об этом пишет Financial Times. Речь идет о ракетах AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для истребителей F-16, однако их у Украины пока нет.

„Эти ракеты были непригодны к использованию. Мы их исправили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона“, — рассказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник.