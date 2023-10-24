ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (608-й день) | Кремль попросил пропагандистов не рассказывать о преступлениях, совершенных теми, кто вернулся с войны
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские войска днем 24 октября дважды атаковали город Никополь в Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, город подвергся атаке беспилотника, а затем обстрелу из артиллерии.
В результате осколочные ранения получил 36-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Повреждения получили гостиница, ветеринарная клиника, автомобиль и линия электропередач.
Генсек НАТО: война России против Украины истощила запасы альянса, необходимо наращивать производство
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что военная помощь Украины истощила запасы альянса, поэтому необходимо наращивать производство для обеспечения собственной обороны.
„Война России против Украины истощила запасы союзников. Наращивание производства необходимо для удовлетворения потребностей Украины и обеспечения нашей собственной обороноспособности. Скорость и объем имеют значение, так как РФ снова готовится использовать зиму в качестве орудия войны“, — сказал Столтенберг.
Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой — эксклюзив BILD
В распоряжение BILD попали записи разговоров Дмитрия Рогозина с Дмитрием Барановым — гендиректором ракетно-космического центра „Прогресс“. С начала января 2023 года они обсуждали технические детали организации удара по крупному городу Украины при помощи ракеты-носителя, которую используют для полётов в космос.
Чиновники решили, что оптимальнее всего запустить её с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.По словам Баранова, главная проблема в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу существующие тяжёлые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться при скорости 6 км/сек. Рогозин обещает посоветоваться об этом с конструктором Юрием Соломоновым. Спустя несколько дней тот нашёл решение. Ещё один риск, который обсуждали Рогозин и Баранов, — то, что части ракеты могут упасть на территорию РФ. Их также беспокоило, что погрешность при ударе может составить от 50 до 100 км.
Рогозин спрашивает Баранова, сколько времени ему потребуется на подготовку операции. Тот отвечает, что около шести месяцев. Экс-глава „Роскосмоса“ называет Владимира Путина „нашим великим и ужасным“ и говорит, что передаст ему план через Антона Вайно. По данным BILD, план был доведён до президента РФ 16 января. Как он отреагировал на него — неизвестно.
В курском поселке мужчина получил ранение из-за сброшенного с дрона взрывного устройства
Губернатор Курской области Роман Старовойт соообщил, что днем 24 октября в поселке Теткино Глушковского района с дрона ВСУ было сброшено взрывное устройство. По его словам, пострадал местный житель, он получил легкое ранение. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
Германия пообещала не сокращать поддержку Украины, несмотря на события на Ближнем Востоке
„Мы поддерживаем Украину экономически, финансово, гуманитарной помощью, а также оружием. На эту поддержку никоим образом не повлияет тот факт, что мы, разумеется, с ужасных утренних часов 7 октября с величайшим сочувствием и озабоченностью смотрим на Израиль и Ближний Восток“, — сказал канцлер Олаф Шольц.
Такое заявление политик сделал в ходе германо-украинского бизнес-форума в Берлине, в котором также принимает участие премьер Украины Денис Шмыгаль.
Сам Шмыгаль написал в соцсети икс, что Германия готовит новый пакет помощи Украине на 1,4 миллиарда евро, который будет в том числе направлен на укрепление ПВО.
Украинские военные переделали американские ракеты для истребителей в снаряды для ПВО
Об этом пишет Financial Times. Речь идет о ракетах AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для истребителей F-16, однако их у Украины пока нет.
„Эти ракеты были непригодны к использованию. Мы их исправили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона“, — рассказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник.
По его словам, такое решение является временным — и поможет Украине лучше обороняться от российских атак зимой, если ВС РФ будут снова атаковать энергетическую инфраструктуру.
Киевский национальный университет закрыл курсы русского и белорусского языков
„У нас в институте филологии изучался русский язык и литература, белорусский язык и литература, фарси (персидский). Мы эти программы закрыли“, — сказал ректор вуза Владимир Бугров.
По словам Бугрова, также преподавателям и учащимся теперь запрещено использовать российские источники в научной деятельности. При этом русскоязычные „исторические источники“ остаются допустимыми.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — один из крупнейших вузов Украины. Он был основан в 1834 году.
Страны Центральной Азии пообещали ЕС бороться с попытками России обойти санкции
Такое обещание было сделано по итогам состоявшейся 23 октября встречи глав МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с коллегами из Евросоюза.
В официальном заявлении говорится, что представители стран Центральной Азии „согласились продолжать сотрудничество“ в борьбе с обходом санкций и подчеркнули „важность ориентированного на результат диалога и сотрудничества в контексте режимов санкций ЕС“.
Кремль попросил пропагандистов не рассказывать о преступлениях, совершенных теми, кто вернулся с войны
Об этом „Медузе“ рассказали два сотрудника изданий, близких к властям.
Собеседники уточнили, что раньше таких рекомендаций не было — и некоторые провластные СМИ с удовольствием публиковали подобные новости. „Криминал всегда дает хороший трафик, а упоминание про СВО в заголовке подогревает аудиторию, делает новость более кликабельной“, — объяснил один из источников.
Собеседник „Медузы“, близкий к АП, пояснил, что ограничения на такие новости „назрели, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения“. Он также отметил, что по-настоящему „патриотичные журналисты“ и до рекомендаций Кремля понимали неуместность таких публикаций.
Источник „Медузы“, близкий к администрации президента, подчеркнул: „Есть желание показать, что с фронта возвращаются реально вежливые, чуткие и заботливые люди“.
Зеленский: Россия постепенно теряет военный контроль над Черным морем
„Российский контроль над Черным морем и наличие флота оккупанта создавали иллюзию, что доминирование России в Черном море якобы непреодолимое. Сейчас иллюзии тают“, — заявил президент Украины.
По мнению Зеленского, российский флот „больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма“.
Зеленский также назвал „вопросом времени“ достижение Украиной полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами.
Для покрытия потребностей ВСУ не хватит даже всех имеющихся мировых мощностей по производству оружия, заявил министр стратегических отраслей промышленности Камышин.
„Если вы возьмете все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого будет недостаточно для этой войны“, — сказал он в комментарии Politico.
Камышин призвал западные страны нарастить производство оружия и боеприпасов.
Как отмечает Politico, при сохранении текущей интенсивности боев Украине может требоваться 1,5 миллиона снарядов в год. В течение следующего года Запад обещает поставить в страну миллион снарядов. Как надеется Камышин, Украина сможет хотя бы частично покрыть оставшуюся потребность внутренним производством.
Россия не видит предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке
Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
„Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны — нет возобновления переговорного процесса“, — сказала Абрамченко.
По словам вице-премьера, Россия может решить вопросы своего экспорта и без заключения новой сделки.
РФ вышла из зерновой сделки 18 июля. В Москве объясняли это тем, что условия соглашения в отношении РФ (разрешение на экспорт некоторых товаров) не выполняются.
ISW: производство снарядов в России вместе с поставками из Северной Кореи обеспечат достаточное количество боеприпасов для обороны в обозримом будущем
Американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном бюллетене обсуждает запасы артиллерийских снарядов снарядов в России и объемы их производства.Россия сократила расход снарядов по сравнению с пиком лета 2022 года: если тогда российская армия выпускала от 45 тыс. до 80 тыс. снарядов в день, то сейчас всего 10-15 тыс. в день (ISW дает эти данные, ссылаясь на эстонскую военную разведку и на украинского военного аналитика).По данным эстонской военной разведки, обнародованным 20 октября, у России остается около 4 млн снарядов.
Также, по данным как эстонской разведки, так и других западных источников, с сентября начались поставки снарядов из Северной Кореи. По оценке эстонской разведки, Пхеньян уже поставил от 300 тыс. до 500 тыс. снарядов, чего при расходе в 10 тыс. в день хватит на месяц.“Исходя из западных оценок российских возможностей артиллерийского производства и из продолжения экспорта северокорейских боеприпасов, Россия, вероятно, сможет поддерживать в целом достаточный плотность огня в обозримом будущем, — заключают эксперты ISW.
— Хотя общее снижение российской плотности огня може помешать способности российских войск проводить крупномасштабные наступательные операции, маловероятно, что российские войска столкнутся с широкомасштабным дефицитом, хронически подрывающим оборонительные операции, а снижение плотности огня само по себе не дает преимущества украинским силам“.В 2024 году все будет зависеть от способности западных стран дать Украине превосходство в количестве доступных боеприпасов, пишет ISW.
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 50 боеприпасов
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Обстрелам подверглись в общей сложности 12 сел и хуторов. Атаки проводились из артиллерии, минометов и гранатометов, а также с помощью беспилотников.
В результате атак никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Главные события ночи:
Три безэкипажных катера были обнаружены в районе Севастопольской бухты, заявило Минобороны РФ. По району их обнаружения, сообщили в ведомстве, был нанесен удар ракетно-бомбовыми комплексами.
Россия атаковала территорию Украины шестью беспилотниками, все они были сбиты, заявили в ВСУ. Как отмечает „Русская служба Би-би-си“, это гораздо меньше, чем обычно российские военные за ночь запускают по Украине.
В результате обстрела поселка Боровая в Харьковской области был разрушен двухэтажный жилой дом, четыре человека получили ранения, заявил глава ОВА региона Олег Синегубов.
В Днепропетровской области в результате атаки поврежден инфраструктурный объект и частные дома.
В Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Как утверждает губернатор Ростовской области Василий Голубев, установки „успешно отработали“ по целям на территории Украины.
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