Умер председатель совета директоров „Лукойла“ Владимир Некрасов

Некрасов, говорится в опубликованном „Лукойлом“ некрологе, почти 50 лет посвятил работе в нефтегазовой отрасли, „пройдя путь от слесаря-ремонтника до генерального директора ключевого производственного общества „Лукойл-Западная Сибирь“ группы „Лукойл““.

Пост председателя совет директоров „Лукойла“ Владимир Некрасов занял после Равиля Маганова, умершего 1 сентября 2022 года в возрасте 67 лет. В некрологе „Лукойла“ говорилось, что Маганов „ушел из жизни после тяжелой болезни“. Российские СМИ, включая ТАСС и „Интерфакс“, со ссылкой на источники писали, что Маганов покончил с собой в Центральной клинической больнице в Москве.