Главу представительства РФ в ЕС подозревают в шпионаже

Кирилла Логвинова, который около года является исполняющим обязанности главы представительства России в ЕС, бельгийские власти подозревают в работе на российскую Службу внешней разведки (СВР). Об этом сообщается в опубликованном во вторник, 24 октября, совместном расследовании Espiomats, в котором наряду с немецким изданием Der Spiegel участвовали бельгийская газета De Tijd, Expressen из Швеции, Delfi из Эстонии, LRT из Литвы, VSquare и Frontstory из Польши, ICJK из Словакии и центр „ Досье “, основанный Михаилом Ходорковским.

Слухи и подозрения в отношении 48-летнего дипломата появились в Брюсселе еще в прошлом году, отмечается в публикации. Тогда бельгийская контрразведка настойчиво требовала внести Логвинова в список лиц, подлежащих высылке как подозреваемого в шпионаже, но безуспешно. „Выслать действующих разведчиков из Бельгии может мешать недостаток политической воли в Европейской службе внешних связей (EEAS) (как пояснили европейским журналистам в бельгийском МИДе, она аккредитует дипломатов при ЕС)“, - указывают авторы расследования. Вице-премьер Европейского парламента (ЕП) Мартин Хойсик, напротив, выразил сильную обеспокоенность статусом Логвинова. „Меня шокирует, что его до сих пор не выслали. Если бельгийские спецслужбы потребовали его высылки, мне было бы очень интересно узнать, почему EEAS бездействует“, - заявил политик. По его словам, он ожидает, что теперь парламент ЕС займется этим делом.