Вместо планетария в Нарве откроется... секс-шоп?

Как сказал Тармо Клейманн, глава подразделения Astri Group в Нарве и Ида-Вирумаа, вероятность такая есть, потому что владельцы некоего секс-шопа заинтересовались помещением в Astri, но договор пока не подписан. Впрочем, по другой информации, бизнесмены, желающие открыть этот магазин в Нарве, ищут другие варианты расположения.

Если не секс-шоп, то что может открыться на месте „уезжающего“ планетария, Клейманн пока сказать не может. „Поскольку поверхность планетария еще не освобождена, а его демонтаж займет некоторое время, дальнейшие планы пока прорабатываются“, – уточнил он.

По словам Тармо Клейманна, планетарий не работает в Нарве с мая. Его закрыли, потому что техническое обеспечение этого мультимедийного проекта зависело от России. Связей со страной-агрессором Эстония не может иметь, поэтому работа планетария встала на паузу. Но и посетителей у планетария было не так много.

При этом в комментариях под постом Владимира некоторые горожане возмущаются тем, что планетарий увозят из города: „Без этого планетария - и „ Астри“ не „ Астри““, „Оставьте в Нарве и в Ида-Вирумаа культурно-развлекательные, познавательные комплексы, пожалуйста“, „А как же Нарва, мы что тут не люди и нам и нашим детям и внукам он не нужен?“ и другие.

Как рассказал Владимир Гоман, многие нарвитяне также жаловались на не очень хорошее качество транслируемых шоу, но качество напрямую зависит от стоимости программы. Чем выше уровень, тем больше цена. А одна программа, по словам Гомана, может стоить от пяти до пятнадцати тысяч евро. Чтобы покупать отличного уровня шоу для планетария, нужно их окупать.

„Демонтаж начался в понедельник, 23 октября, проектор и звуковое оборудование уже сняли, – говорит Гоман. – Дальше предстоит разобрать стены, каркас, вакуумный экран. С ними ожидаются сложности“.