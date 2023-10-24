Вместо планетария в Нарве откроется... секс-шоп?(20)
По Нарве ползут слухи, что в торговом центре Astri появится секс-шоп вместо закрывшегося и проданного планетария. Бизнесмен из Таллинна Владимир Гоман, создатель Народной обсерватории, купил нарвский планетарий, вложив в него практически все свои деньги. Он увозит его в столицу в надежде открыть там увлекательное и востребованное место с интересными шоу на тему космоса. А к месту в Astri проявили интерес владельцы магазина интимных штуковин.
Как сказал Тармо Клейманн, глава подразделения Astri Group в Нарве и Ида-Вирумаа, вероятность такая есть, потому что владельцы некоего секс-шопа заинтересовались помещением в Astri, но договор пока не подписан. Впрочем, по другой информации, бизнесмены, желающие открыть этот магазин в Нарве, ищут другие варианты расположения.
Если не секс-шоп, то что может открыться на месте „уезжающего“ планетария, Клейманн пока сказать не может. „Поскольку поверхность планетария еще не освобождена, а его демонтаж займет некоторое время, дальнейшие планы пока прорабатываются“, – уточнил он.
По словам Тармо Клейманна, планетарий не работает в Нарве с мая. Его закрыли, потому что техническое обеспечение этого мультимедийного проекта зависело от России. Связей со страной-агрессором Эстония не может иметь, поэтому работа планетария встала на паузу. Но и посетителей у планетария было не так много.
При этом в комментариях под постом Владимира некоторые горожане возмущаются тем, что планетарий увозят из города: „Без этого планетария - и „ Астри“ не „ Астри““, „Оставьте в Нарве и в Ида-Вирумаа культурно-развлекательные, познавательные комплексы, пожалуйста“, „А как же Нарва, мы что тут не люди и нам и нашим детям и внукам он не нужен?“ и другие.
Как рассказал Владимир Гоман, многие нарвитяне также жаловались на не очень хорошее качество транслируемых шоу, но качество напрямую зависит от стоимости программы. Чем выше уровень, тем больше цена. А одна программа, по словам Гомана, может стоить от пяти до пятнадцати тысяч евро. Чтобы покупать отличного уровня шоу для планетария, нужно их окупать.
„Демонтаж начался в понедельник, 23 октября, проектор и звуковое оборудование уже сняли, – говорит Гоман. – Дальше предстоит разобрать стены, каркас, вакуумный экран. С ними ожидаются сложности“.
Пока Владимир не нашел в Таллинне место, где можно разместить планетарий. Как только подходящий вариант появится, так сразу его пустят в работу. Владимир понимает, чтобы он стал рентабельным, нужно найти место, которое люди будут хорошо посещать.
Владимир давно мечтал о планетарии, потому что наблюдать за звездами в обсерватории возможно, когда небо ясное, а в Эстонии такое случается не часто. В планетарии можно показывать людям космос в любое время года.
„Я сомневался, стоит ли покупать, полностью не знаю, как он устроен, но и обсерватория создавалась из водонапорной башни, постепенно разбирался с тем, как все нужно сделать“, – говорит Гоман.
Планетарий, по словам бизнесмена, по своему устройству проще, так что он верит в свои силы.
„Это не очень дешево вышло, но я надеюсь, что люди будут туда ходить, а мы сделаем так, чтобы им было интересно, – рассказывает Владимир. – За три года Народная обсерватория стала популярным и посещаемым местом, которое любят. Ее нельзя назвать самой большой или близко расположенной к Таллинну, но люди приезжают туда. Наш фанатизм, интерес к науке позволит сделать посещение планетария запоминающимся событием“.
Бизнесмен открыл на Hooandja краудфандинговый проект (внести свой вклад можно по ссылке), также его поддерживают донатами друзья.
В перспективе Владимир хотел бы открыть еще и оптический планетарий. „Космос – это все, что нас окружает, он не только для романтиков“, – говорит бизнесмен, увлеченный на 100% своим делом.
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