BILD: Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой. План должен был передать уроженец Таллинна

С начала января 2023 года они обсуждали технические детали организации удара по крупному городу Украины при помощи ракеты-носителя „Союз“, которую используют для полётов в космос. Чиновники решили, что оптимальнее всего запустить её с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.

По словам Баранова, главная проблема в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу существующие тяжёлые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться при скорости 6 км/сек. Рогозин обещает посоветоваться об этом с конструктором Юрием Соломоновым. Он был генеральным конструктором наземных ракетных комплексов в Московском государственном институте теплотехники, а в 1990-е годы возглавлял группу разработчиков межбаллистической ракеты „Тополь-М“. Спустя несколько дней тот нашёл решение.

Ещё один риск, который обсуждали Рогозин и Баранов, — то, что части ракеты могут упасть на территорию РФ. Их также беспокоило, что погрешность при ударе может составить от 50 до 100 км. На записи Рогозин спрашивает Баранова, сколько времени ему потребуется на подготовку операции. Тот отвечает, что около шести месяцев. Экс-глава „Роскосмоса“ называет Владимира Путина „нашим великим и ужасным“ и говорит, что передаст ему план через руководителя администрации президента РФ Антона Вайно (который родился в Таллинне, в 1972 году).

На аудиосообщении Рогозин докладывает Баранову: „Я разговаривал с Вайно, рассказал ему об этом большом деле, которое может прийти из Архангельской области. В принципе, ему было очень интересно. Он попросил меня представить в понедельник документ, который он представит боссу по этому вопросу“.

По данным BILD, план был доведён до президента РФ 16 января. Как он отреагировал на него — неизвестно.

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