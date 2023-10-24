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24.10.2023, 20:58

ФОТО | Волки напали! В Вильяндимаа волки покалечили подававшую надежды молодую спортивную лошадь

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Осторожно! Новость содержит фото шокирующего содержания!
Сейчас лошадь находится в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук.
Сейчас лошадь находится в ветеринарной клинике Эстонского университета естественных наук.
ФОТО: Erakogu

„Из ноги лошади волки вырвали большой кусок, есть повреждения и на груди“, - сказал собственник лошадиной фермы Heimtali hobusekasvatus Пеэп Пуна, лошадь которого стала на прошлой неделе жертвой нападения волков, пишет издание Maaleht.

В Вильяндиском уезде, по словам Пеэпа Пуна, волки чувствуют себя настолько вольготно, что для местных жителей стали настоящим проклятием. „Конечно, это неофициальные данные, но местные говорят о том, что в здешних местах рыщут две стаи волков — в одной семь, в другой пять голов — и волк-одиночка“, - сказал Пеэп Пуна. В этом году в регионе волки задрали уже несколько овец и собак. Впервые серые решились напасть на лошадь, причем на молодую и полную сил.

Работник лошадиной фермы, обнаружив в воскресенье утром травмированное животное, тут же известил хозяина фермы. „Из ноги лошади волки вырвали большой кусок, есть повреждения и на груди“,- сказал Пуна, уточнив, что пострадала молодая пятилетняя лошадь с хорошим спортивным потенциалом.

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