ФОТО | Волки напали! В Вильяндимаа волки покалечили подававшую надежды молодую спортивную лошадь

В Вильяндиском уезде, по словам Пеэпа Пуна, волки чувствуют себя настолько вольготно, что для местных жителей стали настоящим проклятием. „Конечно, это неофициальные данные, но местные говорят о том, что в здешних местах рыщут две стаи волков — в одной семь, в другой пять голов — и волк-одиночка“, - сказал Пеэп Пуна. В этом году в регионе волки задрали уже несколько овец и собак. Впервые серые решились напасть на лошадь, причем на молодую и полную сил.