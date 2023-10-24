ЦАХАЛ показал журналистам кадры нападения ХАМАС на Израиль

В фильм также была вмонтирована аудиозапись того, как один из боевиков ХАМАС звонит домой родителям в сектор Газа с телефона жертвы и хвастается, что „убил по меньшей мере 10 евреев голыми руками“.

Один из детей кричит брату: „Папа умер! Это – не шутка“, и все время повторяет: „Почему я жив?“ Присутствующий на показе представитель израильской армии не мог сказать, остались ли эти дети в живых.

Двое окровавленных детей, явно пребывая в шоке, с криками кидаются обратно в дом. После этого туда спокойно заходит один из нападавших, заглядывает в холодильник, останавливается, чтобы выпить, а затем неторопливо уходит.

В одном из таких страшных эпизодов, который был снят камерой, установленной на одном из домов в кибуце, показано, как мужчина забрасывает своих маленьких сыновей в надземное убежище буквально за несколько секунд до того, как боевик ХАМАС швыряет туда гранату, убив отца и ранив мальчиков.

По словам представителей ЦАХАЛ , 43-минутный ролик, показанный в понедельник в Тель-Авиве, был смонтирован из сотен часов видеозаписей, собранных после нападения. В них, в частности было показано и то, как ликующие боевики ХАМАС с явным удовольствием стреляют в мирных жителей, попавшихся им на дороге, а затем бродят по дорожкам кибуцев и убивают родителей и детей в их собственных домах.

Израильские военные также обнародовали документы, которые были обнаружены у погибших боевиков. В них содержатся подробные оперативные планы и инструкции по нападению на жилые кварталы и захвату заложников.

Видео с нательных камер были смонтированы вместе с материалами с камер видеонаблюдения, а также со съемками с видеорегистраторов и мобильных телефонов, которые принадлежали как боевикам ХАМАС, так и их жертвам. Вместе эти кадры в мельчайших деталях запечатлели тот ужас, который творился на музыкальном фестивале и в домах жителей кибуцев на юге Израиля.

После организованного для СМИ просмотра журналисты с помощью приборов виртуальной реальности могли почувствовать, что именно увидели сотрудники служб быстрого реагирования, первыми добравшиеся до разгромленных ХАМАС кибуцев. Для этого использовались снятые ими видеоматериалы.

Министерство здравоохранения в Газе, управляемое ХАМАС, говорит, что с тех пор, как Израиль начал ответные авиаудары, было убито более 5000 палестинцев, а по данным палестинского Министерства здравоохранения на Западном Берегу реки Иордан с 7 октября был убит еще 91 палестинец.

По данным израильских властей, после нападения ХАМАС 7 октября было убито более 1400 израильтян, причем подавляющее большинство — во время первых часов нападения. Считается, что более 220 человек оказались заложниками в секторе Газа.

„Мы видим, что некоторые каналы пытаются сравнивать то, что делает Израиль, и то, что делают эти подлые террористы, — сказал он. — Я не могу понять, как это вообще можно сравнивать. И после того, что мы вам показали, вы тоже должны это понять“.

Выступая перед собравшимися представителями международных СМИ, генерал-майор Майкл Эдельштейн, бывший командир дивизии ЦАХАЛ в Газе, сказал, что он был „шокирован“ подобным описанием событий.

Решение показать журналистам неотредактированные кадры было принято высшими офицерами израильской армии, которые явно крайне недовольны тем, что мировые СМИ теперь говорят не о нападении ХАМАС 7 октября, а об авиаударах Израиля по сектору Газа и о гуманитарном кризисе, вызванном предупреждением Израиля о том, что мирные жители сектора должны перебраться на юг.

Кроме того на кадрах, снятых на мобильные телефоны жертв, видно, в каком ужасе они находятся, спрятавшись в безопасных комнатах и убежищах, слыша все приближающиеся звуки выстрелов и взрывов.

В другом эпизоде еще один боевик ХАМАС радостно расстреливает, по-видимому, уже мертвые тела жителей кибуца, а потом пытается садовой мотыгой отрезать голову кому-то, кто, судя по всему, еще жив.

Он все время просит родителей: „Пожалуйста, откройте WhatsApp и посмотрите, как много убитых“, очевидно, имея в виду фотографии или видео, которые он отправил домой. „Ваш сын убил кучу евреев, — говорит он. — Мама, твой сын — герой“.

ЦАХАЛ также опубликовал две инструкции, найденные у убитых боевиков ХАМАС, в которых были подробно расписаны планы нападения и захвата заложников.

Например, в одной из частей этого руководства говорится, что „надо расстрелять как можно больше жертв, взять заложников и на различных машинах доставить некоторых из них в сектор Газа“.

В отдельном документе, в котором содержались советы по захвату заложников, боевикам ХАМАС было велено „убивать проблемных и тех, кто представляет угрозу“, а других собирать вместе, чтобы использовать в качестве „пушечного мяса“.

Израильские военные все еще не пришли в себя после нападения 7 октября, самого серьезного прорыва в обороне Израиля на юге за последние 50 лет. Несмотря на то, что огромные ресурсы были вложены в разрушение туннелей ХАМАС и расширение израильского заграждения как под землей, так и на море, боевикам удалось преодолеть ограждения и прорвать их в огромных количествах.

Генерал Эдельштейн также сказал, что во время самого первого вторжения на территорию Израиля проникли более 1000 боевиков. В первой части показанной журналистам подборки сняты группы пикапов, набитых боевиками ХАМАС, которые свободно разъезжают по израильским дорогам, время от времени расстреливая мирных жителей по своему усмотрению.

Документы, обнаруженные на телах убитых боевиков, ясно показывают, что ХАМАС „пришел с приказом убивать и сжигать наших граждан“, сказал генерал Эдельштейн. „Они просто решили сжигать семьи прямо в их домах. Они оставляли в живых только заложников. Они собирались увезти в Газу детей“, — заявил он.

„У них были приказы о том, скольких людей надо убить, сколько взять в заложники. Им было также приказано насиловать женщин. Все это было им приказано, и все это было записано“, — добавил он.

Перед показом официальный представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что военные долго решали, надо ли показывать эти видео, но он лично принял решение их обнародовать.