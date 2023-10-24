МНЕНИЕ | Водитель: „Хорошая работа, Таллинн! Еще кафе там откройте!“

После большого ремонта, длившегося почти год, на Нарвском шоссе исчезла третья полоса для автомобилей, предназначенная для поворота налево на улицу Пронкси.

Вместо нее появился пешеходный переход с симпатичным островком. Теперь можно спокойно подождать в пробке, посидеть в телефоне, да и вообще, расслабиться, потому что 14-секундный зеленый свет пропускает две-три машины.

Похвала проектировщикам и строителям, потому что этот симпатичная пробка очень хороша для обдумывания своих идей.

И поставьте сюда посередине пару больших горшков с цветами, можно и кафе на открытом воздухе здесь сделать, место же есть.

Но хорошо то, что плотность движения при повороте на Пронкси практически равна нулю. Привет от меня тем, кто когда-то приобрел недвижимость на тихой улочке Крейцвальди.

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