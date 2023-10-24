В Северном море столкнулись два грузовых судна(7)
Недалеко от немецкого острова Гельголанд столкнулись два грузовых судна. Ведутся поиски четверых человек, которые числятся пропавшими без вести, пишет DW.
Четыре человека числятся пропавшими без вести после столкновения двух грузовых судов в Северном море утром во вторник, 24 октября. По данным управления по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando), одно судно затонуло. В настоящее время ведутся поиски потерпевших кораблекрушение.
Что известно о кораблекрушении
Столкновение грузовых судов „Полесье" и „Верити“ произошло во вторник около 5.00 утра в Немецкой бухте, примерно в 22 км к юго-западу от острова Гельголанд и в 31 км к северо-востоку от острова Лангеог. Предположительно, судно „Верити“, шедшее под британским флагом, затонуло вследствие столкновения. Двое человек были спасены из воды и доставлены в больницу. Судно под флагом Багамских островов „Полесье“, на борту которого 22 человека, находится на плаву.
В поисках участвуют шесть спасательных кораблей немецкой Морской поисково-спасательной службы (DGzRS), лоцманский катер, аварийный буксир, катер водной полиции, вертолет ВМС Германии и самолет Havariekommando. Задействовано также круизное судно, которое в момент крушения находилось в том же районе моря. Поиски продолжаются несмотря на неблагоприятные погодные условия. Температура воды, по данным спасателей, составляет 12 градусов.
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