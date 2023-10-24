В Северном море столкнулись два грузовых судна

Четыре человека числятся пропавшими без вести после столкновения двух грузовых судов в Северном море утром во вторник, 24 октября. По данным управления по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando), одно судно затонуло. В настоящее время ведутся поиски потерпевших кораблекрушение.

Что известно о кораблекрушении

Столкновение грузовых судов „Полесье" и „Верити“ произошло во вторник около 5.00 утра в Немецкой бухте, примерно в 22 км к юго-западу от острова Гельголанд и в 31 км к северо-востоку от острова Лангеог. Предположительно, судно „Верити“, шедшее под британским флагом, затонуло вследствие столкновения. Двое человек были спасены из воды и доставлены в больницу. Судно под флагом Багамских островов „Полесье“, на борту которого 22 человека, находится на плаву.

В поисках участвуют шесть спасательных кораблей немецкой Морской поисково-спасательной службы (DGzRS), лоцманский катер, аварийный буксир, катер водной полиции, вертолет ВМС Германии и самолет Havariekommando. Задействовано также круизное судно, которое в момент крушения находилось в том же районе моря. Поиски продолжаются несмотря на неблагоприятные погодные условия. Температура воды, по данным спасателей, составляет 12 градусов.

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