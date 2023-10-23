Правда ли, что Pornhub передал доходы Миа Халифы в пользу Израиля?

Более ранние посты о решении Pornhub сопровождаются видео, якобы опубликованным телеканалом MSNBC. Однако ни на его сайте и подсайтах, ни в его официальных аккаунтах в социальных сетях „Проверено“ не удалось обнаружить соответствующую информацию. Что касается самого ролика, то его оформление радикально отличается от используемого в MSNBC, совпадает только логотип. В частности, телеканал применяет другие шрифты.

Сообщение об инициативе руководства Pornhub появилось после того, как 8 октября Халифу в срочном порядке уволила нидерландская компания по производству псилоцибиновых грибов Red Light Holland (с апреля 2023 года девушка оказывала фирме консалтинговые услуги в обмен на право купить опционы , но увольнение лишило её этой возможности). Два дня спустя стало известно, что с экс-порнозвездой разорвал контракт Playboy, её страница была удалена с сайта журнала. В обоих случаях причиной стали высказывания Миа Халифы в социальной сети X, опубликованные вскоре после атаки группировки ХАМАС на Израиль. Звезда, в частности, заявила , что те, кто не поддерживает Палестину, „находятся на неправильной стороне истории“, а также употребила выражение „сионистский режим апартеида“.

Сообщения о том, что Pornhub передал на нужды Израиля то ли все доходы от фильмов с участием звезды, то ли предназначавшиеся лично Миа Халифе выплаты за размещённые на ресурсе ролики, начали распространяться 14 октября. В частности, об этом написали Telegram-каналы „ Топор.Live “ (2,4 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ Труха ⚡️ Украина “ (1 млн), Nexta Live (337 000) и „ Всевидящее око 🇺🇦 Украина “ (295 000). По данным сервиса TGStat, новостью в разных вариациях поделились не менее двух сотен каналов. Ряд постов проиллюстрирован скриншотом заметки на сайте Marca News, а часть — роликом с логотипом американского кабельного телеканала MSNBC. Субтитры к видео сообщают, что бывший генеральный директор порносервиса объяснил решение так: „Pornhub, как канадская компания, показала миру одну вещь: не только американцы могут отнимать у арабов и отдавать евреям“. Постами подобного содержания делились также ряд российских и украинских сайтов и СМИ , пользователи „ ВКонтакте “ и X (бывший Twitter).

16 октября заметку о Халифе и Pornhub разместили на сайте испанской газеты Marcа, что привело ко второй , ещё более сильной волне распространения сюжета. Именно скриншотом этой публикации проиллюстрированы посты с миллионными просмотрами на русском языке. При этом журналисты Marca прямо указывают в качестве источника MSNBC (вернее, выданное за репортаж этого телеканала фейковое видео).

Отметим, что видео получило гораздо большее распространение на английском языке. Так, только один пост в соцсети X, опубликованный вечером 15 октября, собрал 21 000 лайков, а сам ролик посмотрели 8,6 млн раз. При этом в англоязычном сегменте интернета, судя по доступным данным, он начал расходиться позже, чем в русскоязычном. Первый твит с видео, якобы выпущенным MSNBC, появился в пророссийском англоязычном аккаунте @ivan_8848 в соцсети X 14 октября в 19:26 по московскому времени, тогда как, согласно сервису TGStat, в русскоязычных каналах (например, „ Шкварка News “ и „ Шкварка 2.0 “) его опубликовали с идентичным описанием более чем на час раньше.

В самом тексте, демонстрируемом в видео, есть ряд нестыковок. Миа Халифа завершила активную карьеру в порноиндустрии в 2017 году, и с тех пор основной заработок ей приносят аккаунты в TikTok и OnlyFans. Права на контент канала с её именем на Pornhub принадлежат студии BangBros, что не раз становилось причиной скандалов — актриса требовала от студии удалить её старые видео. Нелогичным выглядит и комментарий от бывшего генерального директора компании MindGeek, владеющей сервисом, — Ферас Антун покинул свой пост в 2022 году после череды скандалов и обвинений. Официальный представитель Pornhub сообщил расследовательскому проекту 404 Media , что информация о заморозке выплат Халифе — ложная.

Иначе расположен и логотип: в Reels в верифицированном профиле MSNBC в Instagram он находится в нижнем правом углу, а не в верхнем, в YouTube Shorts его не размещают на самом видео — логотип канала в нижнем правом углу, это часть дизайна платформы. Ролики в официальных аккаунтах в YouTube и X не имеют какого-либо специального оформления, это просто фрагменты из телевизионного эфира.

В конце ролика упоминается, что ранее Миа Халифа заявляла, будто оружие в руках ХАМАС оказалось благодаря коррупции в Украине и это „единственная польза от этой страны“. В аккаунтах звезды обнаружить такое утверждение не удалось, но за два дня до сфальсифицированного видео MSNBC в русскоязычном сегменте Telegram распространялся ролик c этим заявлением, якобы выпущенный изданием USA Today. В нём утверждалось, что „порноактриса Миа Халифа поблагодарила Украину, которую назвала „коррумпированной чёрной дырой“, за поставки оружия боевикам ХАМАС“. В частности, ролик разместили каналы „КБ“ (279 000 просмотров) и „Небожена“ (219 000).

В видео сообщается, что это заявление Халифа сделала по телефону в эфире программы All Things Considered американской радиостанции KCRW (входит в NPR), однако никаких упоминаний шоу с участием Халифы, вышедшем в октябре 2023 года, нет ни в архиве программы на сайте NPR, ни в целом в англоязычных источниках. Тем не менее в ролике использована запись разговора — утверждается, что это реплика экс-порноактрисы. Хотя, судя по интервью, её голос отличается от представленного фрагмента, однозначный вывод об этом (равно как и о потенциальном использовании нейросетей для воссоздания голоса) можно сделать только с помощью специальных технических средств.

Как и в случае с историей о Pornhub, никаких следов вирусного ролика на сайте и в социальных аккаунтах USA Today нет, а оформление не соответствует тому, что используется американским изданием. В оригинальных видео логотип размещён на большем удалении от верхней границы видео, синяя плашка у титра в верхнем левом углу заметно шире, а кегль шрифта титра — больше.

Самая ранняя из обнаруженных „Проверено“ публикаций, содержащих это видео, появилась 12 октября в 18:57 по московскому времени в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (126 000 просмотров), не один десяток раз уличённом в распространении дезинформации. Впрочем, в отличие от ролика якобы от MSNBC, это видео не стало популярным среди англоязычных пользователей.

Таким образом, история о конфискации доходов Миа Халифы от Pornhub и их последующей передаче в пользу Израиля выдумана. Под вопросом даже само наличие этих доходов, а телеканал MSNBC никогда не выпускал используемое в качестве доказательства видео, которое с большой вероятностью было создано в России. Также недостоверно и распространявшееся ранее высказывание Халифы о том, что оружие боевикам ХАМАС было передано из Украины. Соответствующий ролик с логотипом USA Today, в котором ей приписывается это заявление, также сфальсифицирован.

Итог: Фейк